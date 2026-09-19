Detaje të reja nga ngjarja në Tiranë, burri dyshohet se vrau bashkëshorten me thikë
Detaje të reja kanë dalë nga raportimi i fundit për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Tiranë, ku një burrë dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij me thikë.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në rrethana familjare. Ende nuk dihen rrethanat e plota dhe motivi që ka çuar në krim.
Policia pritet të japë më shumë detaje zyrtare për ngjarjen dhe veprimet e ndërmarra.
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