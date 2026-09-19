Krim në familje në Tiranë, burri vret gruan
Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Tiranë, ku një burrë dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij.
Ngjarja dyshohet se ka ndodhur në rrethana familjare, ndërsa ende nuk ka të dhëna të tjera zyrtare për rrethanat apo motivin.
Policia pritet të japë informacionet e para për ngjarjen dhe veprimet e ndërmarra.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.