☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 29 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.44 ▼0.11%
ARI 4,504 ▼3.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $77,697 ▼ -3.17% ETH $2,440 ▼ -2.96% XRP $1.3835 ▼ -4.76% SOL $104.1100 ▼ -4.54%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
29 Aug 2026
Breaking
Kush do të jenë yjet kryesore të WWE-së në vitin 2030 49ers fitojnë 18-12 ndaj Raiders në ndeshjen miqësore të 27 gushtit në Allegiant Stadium Një vonesë në vendimin e Steph Curry për zgjatjen e kontratës mund të krijojë shqetësim te Warriors Cale Makar vendos standard të ri për mbrojtësit e NHL me kontratë 8-vjeçare prej 163.2 milionë dollarësh Konkurrenca për Rookie of the Year 2026-27: Dybantsa, Peterson, Boozer dhe Caleb Wilson në vende kryesore
Menu
MLB

Detroit Tigers – Los Angeles Dodgers në Comerica Park, 28 gusht 2026: Skubal rikthehet në Detroit

· 2 min lexim

Detroit Tigers presin Los Angeles Dodgers në Comerica Park në Detroit më 28 gusht 2026. Për Dodgerët në majë do të dalë Tarik Skubal (8-7, 2.91 ERA), ndërsa për Tigers do të fillojë D. Anderson (4-5, 4.09 ERA).

Siç raporton Bleacher Report, Los Angeles kishte një rekord më të fortë sezonal (80-54) krahasuar me Detroitin (62-71). Dodgers kishin formë të mirë në periudhën e fundit, ndërsa Tigers shfaqnin vështirësi — shifrat e fundit tregonin një seri pozitive për Los Angelesin dhe rezultate të dobëta për Detroitin; gjithashtu diferenca u pasqyrua edhe në paraqitjet jashtë dhe në shtëpi.

Të dy skuadrat paraqitën lista dëmtimesh me disa emra të rëndësishëm jashtë fushës. Mes personave të përmendur në raportime ishin disa lojtarë që ndodheshin në IL për probleme të ndryshme, përfshirë emra si A. Pages, B. Casparius, Blake Treinen, Justin Verlander dhe Will Smith, çka mund të ndikojë në zgjedhjet taktike dhe rotacionet e stafit.

Nga ana narrative, vëmendja ishte tek rikthimi i Tarik Skubal në Comerica Park si pjesë e Dodgerëve pas kalimit te Los Angelesi. Në media u debatua nëse tifozët duhet ta pranojnë apo ta buçisin atë pas komenteve të mëparshme për të ardhmen e tij; Skubal më pas dha sqarime për deklaratat e tij, ndërkohë që pritshmëritë për pritjen në stadium ishin të përziera.

Me rëndësinë që ka kjo ndeshje për ritmin e sezonit dhe për pozitën në renditje, Bleacher Report përmend se do të ishte burim për përditësime dhe analiza gjatë zhvillimit të përballjes.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu