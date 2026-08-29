☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 29 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.44 ▼0.11%
ARI 4,504 ▼3.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $77,697 ▼ -3.17% ETH $2,440 ▼ -2.96% XRP $1.3835 ▼ -4.76% SOL $104.1100 ▼ -4.54%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.44 ▼0.11 % ARI 4,504 ▼3.43 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
29 Aug 2026
Breaking
Kush do të jenë yjet kryesore të WWE-së në vitin 2030 49ers fitojnë 18-12 ndaj Raiders në ndeshjen miqësore të 27 gushtit në Allegiant Stadium Një vonesë në vendimin e Steph Curry për zgjatjen e kontratës mund të krijojë shqetësim te Warriors Cale Makar vendos standard të ri për mbrojtësit e NHL me kontratë 8-vjeçare prej 163.2 milionë dollarësh Konkurrenca për Rookie of the Year 2026-27: Dybantsa, Peterson, Boozer dhe Caleb Wilson në vende kryesore
Menu
NHL

Cale Makar firmos kontratë tetëvjeçare me Colorado Avalanche me vlerë rekord prej 20.4 milionë dollarësh në vit

· 2 min lexim

Cale Makar nënshkroi një kontratë tetëvjeçare me Colorado Avalanche, me një vlerë mesatare vjetore prej 20.4 milionë dollarësh, duke u bërë lojtari i parë në historinë e ligës që arrin një AAV prej të paktën 20 milionë dollarësh. Marrëveshja hyn në fuqi nga sezoni i ardhshëm dhe konsolidon vendosmërinë e klubit për të mbajtur bërthamën e skuadrës afatgjatë.

Siç raporton nhl, Makar shprehu mirënjohje ndaj familjes Kroenke, drejtuesve të klubit dhe familjes së tij për mbështetjen dhe foli për gëzimin e të vazhduarit të karrierës së tij në Colorado, ku ndihet si në shtëpi.

Joe Sakic e përshkroi Makar si një mbrojtës të brezit të tij dhe shprehu entuziazmin për arritjen e marrëveshjes. Kontrata e tij tejkalon mesataren vjetore të regjistruar më parë dhe vë Makar në qendër të projektit sportiv të Avalanche për vitet në vijim.

Në 27 vjeç, Makar ishte i treti mes mbrojtësve sezonin e fundit me 79 pikë (20 gola, 59 asistime) në 75 ndeshje dhe është dy herë fitues i trofeut Norris (2022, 2025). Ai vazhdoi një seri prej tre sezonesh radhazi me të paktën 20 gola, një arritje që nuk ishte regjistruar te mbrojtësit që nga epokat e Phil Housley dhe Al MacInnis.

Gjatë shtatë sezoneve të tij në organizatën e Colorado/Quebec Nordiques, Makar është drejtues i të gjitha kohërave për mbrojtësit e klubit me 136 gola, 371 asistime dhe 507 pikë në 470 ndeshje. Ai arriti pikën e 500-të në karrierë në ndeshjen e 467-të më 28 mars dhe ka qenë pjesë e skuadrës fituese të Kupës Stanley në 2022, kur mori edhe trofeun Conn Smythe; gjithashtu fitoi Calderin si lojtari më i mirë i ri në sezonin 2019-20.

Sipas nhl, klubi pret që Makar të jetë pjesë e formacionit të shëndetshëm për fillimin e përgatitjeve dhe shikon në të një element kyç për përpjekjet e ardhshme të Avalanche për rikthimin e Kupës Stanley.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu