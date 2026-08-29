Cale Makar firmos kontratë tetëvjeçare me Colorado Avalanche me vlerë rekord prej 20.4 milionë dollarësh në vit
Cale Makar nënshkroi një kontratë tetëvjeçare me Colorado Avalanche, me një vlerë mesatare vjetore prej 20.4 milionë dollarësh, duke u bërë lojtari i parë në historinë e ligës që arrin një AAV prej të paktën 20 milionë dollarësh. Marrëveshja hyn në fuqi nga sezoni i ardhshëm dhe konsolidon vendosmërinë e klubit për të mbajtur bërthamën e skuadrës afatgjatë.
Siç raporton nhl, Makar shprehu mirënjohje ndaj familjes Kroenke, drejtuesve të klubit dhe familjes së tij për mbështetjen dhe foli për gëzimin e të vazhduarit të karrierës së tij në Colorado, ku ndihet si në shtëpi.
Joe Sakic e përshkroi Makar si një mbrojtës të brezit të tij dhe shprehu entuziazmin për arritjen e marrëveshjes. Kontrata e tij tejkalon mesataren vjetore të regjistruar më parë dhe vë Makar në qendër të projektit sportiv të Avalanche për vitet në vijim.
Në 27 vjeç, Makar ishte i treti mes mbrojtësve sezonin e fundit me 79 pikë (20 gola, 59 asistime) në 75 ndeshje dhe është dy herë fitues i trofeut Norris (2022, 2025). Ai vazhdoi një seri prej tre sezonesh radhazi me të paktën 20 gola, një arritje që nuk ishte regjistruar te mbrojtësit që nga epokat e Phil Housley dhe Al MacInnis.
Gjatë shtatë sezoneve të tij në organizatën e Colorado/Quebec Nordiques, Makar është drejtues i të gjitha kohërave për mbrojtësit e klubit me 136 gola, 371 asistime dhe 507 pikë në 470 ndeshje. Ai arriti pikën e 500-të në karrierë në ndeshjen e 467-të më 28 mars dhe ka qenë pjesë e skuadrës fituese të Kupës Stanley në 2022, kur mori edhe trofeun Conn Smythe; gjithashtu fitoi Calderin si lojtari më i mirë i ri në sezonin 2019-20.
Sipas nhl, klubi pret që Makar të jetë pjesë e formacionit të shëndetshëm për fillimin e përgatitjeve dhe shikon në të një element kyç për përpjekjet e ardhshme të Avalanche për rikthimin e Kupës Stanley.
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