«Digger» i Tom Cruise drejt humbjes historike: Variety projekton deficit prej 245 milionë dollarësh
Satira mjedisore e Alejandro González Iñárritu pritet ta mbyllë rrugëtimin teatror me vetëm rreth 50 milionë dollarë në gjithë botën — shumë larg pragut prej 350 milionësh që i duhet për të dalë në zero
«Digger», filmi i ri i Tom Cruise me regji të Alejandro González Iñárritu, është në rrugë të bëhet një nga dështimet më të mëdha financiare në historinë e kinemasë. Sipas një analize të Variety-t të publikuar të dielën, të raportuar nga TBS News, Warner Bros. pritet të humbasë rreth 245 milionë dollarë nga rrugëtimi teatror i filmit — një shifër dukshëm më e lartë se parashikimi fillestar i studios prej 150–200 milionë dollarësh.
Shkaku është rënia e thellë prej 60% në fundjavën e dytë. Pas dy fundjavave, filmi ka mbledhur vetëm 14.4 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 35.3 milionë në gjithë botën, pasi u hap me 8 milionë dollarë në SHBA dhe 20 milionë globalisht. Variety projekton që «Digger» ta mbyllë karrierën në kinema me rreth 50 milionë dollarë në gjithë botën.
Për të dalë në zero, filmit do t’i duheshin rreth 350 milionë dollarë në gjithë botën, duke pasur parasysh që kinematë mbajnë rreth gjysmën e të ardhurave nga biletat — megjithëse një zëdhënës i Warner Bros. e kundërshton këtë shifër dhe thotë se pragu është 300 milionë. Buxheti i prodhimit, i miratuar fillimisht në 125 milionë, u rrit në 160–180 milionë pasi xhirimet zgjatën më shumë se plani, ndërsa studioja shpenzoi edhe rreth 100 milionë të tjera për marketingun global.
Nëse projeksioni realizohet, «Digger» do t’i afrohet rekordit të mbajtur nga «John Carter» i vitit 2012, i cili i kushtoi Disney-t rreth 255–280 milionë dollarë — humbja më e madhe nominale në historinë e box office-it. As mbështetja publike e yjeve si Anne Hathaway, Jane Fonda, Guillermo del Toro dhe Mandy Patinkin, që u bënë thirrje spektatorëve t’i jepnin filmit një shans, nuk e ktheu trendin. Warner Bros. madje nisi fushatën reklamuese «Vendosni vetë», duke i ftuar shikuesit ta gjykojnë filmin përtej kritikave — ndërsa fushata e planifikuar për sezonin e çmimeve, me kosto rreth 15 milionë dollarë, pritet të zvogëlohet ndjeshëm.
Satira e errët mjedisore, ku Cruise luan Digger Rockwell-in, një manjat nafte jeta e shfrenuar e të cilit shkakton një katastrofë ekologjike, u hap në vendin e pestë — hapja më e dobët e aktorit që nga «Lions for Lambs» i vitit 2007. Edhe para premierës, gjurmimet kishin qenë të zymta: projeksionet ranë nga 18–20 milionë në 12–15 milionë dollarë për fundjavën e hapjes.
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