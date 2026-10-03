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Film

Disney licencon filmat e saj në Netflix: pesë filmat “Ice Age”, seriali “Percy Jackson” dhe tituj të Pixar-it vijnë në platformë

Marrëveshja jo-ekskluzive: pesë filmat e animuar "Ice Age" dhe dy sezonet e para të "Percy Jackson and the Olympians" shfaqen në Netflix nga 4 tetori për tre muaj — para premierës kinematografike të "Ice Age: Boiling Point" vitin e ardhshëm

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Disney ka rënë dakord të licencojë një paketë filmash dhe serialesh në Netflix, duke përfshirë pesë filmat ekzistues të serisë së animuar “Ice Age”, si dhe serialet “Percy Jackson and the Olympians” dhe “Will Trent”, siç njofton Reuters, duke cituar të dy kompanitë të premten.

Pesë filmat “Ice Age” dhe dy sezonet e para të serialit origjinal të Disney+, “Percy Jackson and the Olympians”, do të jenë të disponueshëm globalisht në Netflix nga 4 tetori për tre muaj — një lëvizje që paraprin publikimin kinematografik të filmit të gjashtë të serisë, “Ice Age: Boiling Point”, në fillim të vitit të ardhshëm.

Marrëveshja përfshin edhe një përzgjedhje filmash të Disney dhe Pixar, mes tyre “Soul”, “Elio” dhe “Raya and the Last Dragon”, të cilët do të vijnë në Netflix nga fillimi i vitit 2027, me data dhe rajone të ndryshme nisjeje.

Bëhet fjalë për licenca jo-ekskluzive: titujt do të qëndrojnë edhe në platformat e vetë Disney-t (Disney+ dhe Hulu), dhe Disney thotë se dritaret e shkurtra në Netflix synojnë të rrisin vëmendjen për sezonet e reja dhe filmat e ardhshëm. Megjithatë, titujt me markën Disney mbeten kryesisht ekskluzivë për platformat e saj streaming dhe kanalet televizive.

Marrëveshja e zgjeron qasjen e Netflix në përmbajtje të Disney-t, në një kohë kur platforma po pasuron bibliotekën përmes marrëveshjeve të licencimit — përfshirë marrëveshjen e korrikut me AMC Global Media për sjelljen e serialit “The Walking Dead” në platformë, siç vëren Reuters.

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