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SHBA fiton titullin e pestë radhazi në Kupën e Botës së FIBA 2026, mund Francën 97-79

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Shqipërimi i finales së Kupës së Botës së FIBA 2026 përfundoi me fitore të Shteteve të Bashkuara ndaj Francës, 97-79, duke i dhënë amerikaneve titullin e pestë radhazi. Ekipi amerikan ruajti dominimin ndërkombëtar që e karakterizon prej vitesh, duke shtuar një arritje tjetër pas suksesit të tyre në Lojërat Olimpike dhe Kupat e Botës nga 1996 e këtej, me përjashtim të Kupës së Botës të 2006.

Sipas Bleacher Report, skuadra amerikane paraqiti një përbërje të fuqishme me emra si Breanna Stewart, Jackie Young, Chelsea Gray, Caitlin Clark, Paige Bueckers, Napheesa Collier dhe Angel Reese, ndërsa Franca mbërriti në finale pas një rrugëtimi të fortë ku përfshinte edhe një fitore 22-pikëshe ndaj Gjermanisë në gjysmëfinale, me Gabby Williams si një nga udhëheqëset e sulmit.

Ndeshja nisi në favor të Francës, me Williams që kërkonte rrugë nëpër mbrojtjen amerikane dhe Franca arriti ta çonte avantazhin në dyshifror gjatë pjesës së dytë. Megjithatë, amerikanet reaguan shpejt: Stewart, Young dhe Gray rimorën kontrollin, ndërsa Caitlin Clark shënoi një trefishe në sekondat përpara pushimit për t’i ulur diferencat në vetëm dy pikë në pjesën e parë.

Në periodën e tretë SHBA shfaqi mbrojtje të mbyllur dhe një sulm të balancuar, duke e mposhtur Francën 30-12 në atë çerek dhe duke krijuar avantazhin që nevojitej për të kontrolluar ndeshjen. Një gjuajtje buzë-buzzer-i nga Clark i dha amerikanëve një epërsi prej 16 pikësh para periodës së katërt, dhe që me një tjetër trefishe të hershme në çerekun e fundit, loja humbi dramatikën e saj si përkundër pritshmërive nga pjesa e parë.

Rezultati reflektuan thellësinë dhe cilësinë e drejtimit amerikan, ndërkohë që Franca nuk pati të njëjtin sërë yjesh për të kundërshtuar ofensivën e kombëtares së SHBA-së, dhe medalja e artë mbeti me të kuqen, të bardhën dhe të kaltërtën. Bleacher Report vëren se ky titull konsolidon edhe më tej epërsinë e Shteteve të Bashkuara në basketbollin e femrave në skenën botërore.

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