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NFL

Derrick Henry kalon Marcus Allen dhe ngjitet në vendin e tretë të TD-ve me vrapim

· 1 min lexim

Derrick Henry shënoi tre touchdown-e me vrap në ndeshjen e hapjes së sezonit kundër Indianapolis Colts dhe me këtë paraqitje u ngjit në vendin e tretë të renditjes së gjitha kohërave për TD-të me vrap. Pas ndeshjes ai numëron 125 skora të tilla, dy më shumë se Marcus Allen.

Siç raporton nfl, Henry realizoi dy touchdown-e në pjesën e parë të duelit dhe më vonë shtoi edhe një të tretë për të vënë vulën e një dite të madhe në karrierën e tij. Goli që e bëri rekord u arrit me një vrapim të fuqishëm prej 32 jardësh, ndërsa ato përfituan për të ndërtuar një pjesë të parë me 31 pikë për skuadrën nën drejtimin e trajnerit në vitin e parë, Jesse Minter.

Kjo paraqitje forcon pozicionin e Henry-t në mesin e golashënuesve më të mirë me vrap në histori dhe i shton peshë diskutimeve rreth karrierës së tij që pritet të njihet në nivel më të lartë. Lajmin e publikoi nfl.

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