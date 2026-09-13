Zachary Bolduc firmos kontratë katërvjeçare me Montreal Canadiens për 16.8 milionë dollarë
Më 13 shtator 2026, sulmuesi Zachary Bolduc nënshkroi një kontratë katërvjeçare me Montreal Canadiens vlerë 16.8 milionë dollarë, me një mesatare vjetore prej 4.2 milionë dollarësh. 23-vjeçari u bë agjent i kufizuar më 1 korrik, pas një sezoni në të cilin regjistroi 30 pikë (12 gola, 18 asistime) në 78 ndeshje të rregullta dhe shtoi 7 pikë (3 gola, 4 asistime) në 19 ndeshje të Playoff-it.
Sipas nhl, Bolduc u zgjodh nga St. Louis Blues në rundin e parë të draftit të 2021-shit, në vendin e 17-të. Në karrierën e tij në nivelin e rregullt ai ka grumbulluar 75 pikë (36 gola, 39 asistime) në 175 ndeshje me Blues dhe Canadiens, ndërsa në Playoff ka 8 pikë (3 gola, 5 asistime) në 26 ndeshje. Ai u transferua te Montreal në një shkëmbim me St. Louis për Logan Mailloux më 1 korrik 2025.
Klubi gjithashtu nënshkroi një kontratë njëvjeçare me sulmuesin Chris Kreider të shtunën, dy ditë pas përfundimit të marrëveshjes së tij me Anaheim Ducks. Montreal do të nisë kampin stërvitor më vonë gjatë kësaj jave, pasi sezonin e kaluar arriti deri në Finalen e Konferencës Lindore, ku u mposht nga Carolina Hurricanes në pesë ndeshje.
Sipas nhl, Canadiens do ta nisin sezonin 2026-27 me ndeshjen hapëse ndaj Toronto Maple Leafs më 29 shtator (ora 7:00 mbrëmje ET; TVAS, SN).
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