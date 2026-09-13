Lazanja bolonjeze — receta klasike italiane me salcë mishi dhe beshamel
Një nga pjatat më të dashura të Italisë, lazanja bolonjeze vjen nga qyteti i Bolonjës dhe kombinon tre shtresa shijesh: salcën e ngadalshme të mishit (ragù alla bolognese), beshamelin e butë dhe djathin e shkrirë. Kërkon pak durim, por rezultati ia vlen çdo minute.
Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e gatimit: ~1 orë 30 minuta | Porcione: 6
PËRBËRËSIT
Për salcën bolonjeze:
- 500 g mish i grirë viçi
- 1 qepë e madhe, e grirë imët
- 2 karota, të grira imët
- 2 kërcenj selino, të grirë imët
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 800 g domate të konservuara (të copëtuara)
- 150 g koncentrat domatesh
- 150 ml verë e kuqe
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- Kripë, piper i zi, borzilok i freskët
Për beshamelin:
- 60 g gjalpë
- 60 g miell
- 750 ml qumësht i ngrohtë
- Pak arëmyshk, kripë
Për montimin:
- 12 petë lazanje të thata
- 100 g parmigjano i grirë
- 250 g mocarela e grirë ose në feta
HAPAT E PËRGATITJES
- Në një tenxhere të gjerë, skuq qepën, karotën, selinon dhe hudhrën në vaj ulliri për rreth 8 minuta, derisa të zbuten.
- Shto mishin e grirë dhe kavërdise derisa të marrë ngjyrë dhe të avullojë lëngu i tij, rreth 10 minuta.
- Hidh verën e kuqe dhe lëre 2–3 minuta derisa të avullojë alkooli.
- Shto koncentratin e domateve dhe domatet e konservuara, kripos dhe pipero. Ziej në zjarr të ulët për rreth 40 minuta, derisa salca të trashet.
- Për beshamelin: shkri gjalpin, shto miellin dhe përzie 1–2 minuta. Hidh qumështin e ngrohtë gradualisht duke përzier vazhdimisht, derisa të trashet. Kripos dhe shto pak arëmyshk.
- Nxehe furrën në 180°C.
- Në një tavë, shtro një shtresë beshameli, pastaj petë lazanjeje, salcë bolonjeze dhe djathë. Përsërit shtresat 3–4 herë, duke përfunduar me beshamel dhe djathë sipër.
- Pjek për 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Lëre të pushojë 10 minuta para se ta presësh.
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