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Receta gatimi

Lazanja bolonjeze — receta klasike italiane me salcë mishi dhe beshamel

· 2 min lexim

Një nga pjatat më të dashura të Italisë, lazanja bolonjeze vjen nga qyteti i Bolonjës dhe kombinon tre shtresa shijesh: salcën e ngadalshme të mishit (ragù alla bolognese), beshamelin e butë dhe djathin e shkrirë. Kërkon pak durim, por rezultati ia vlen çdo minute.

Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e gatimit: ~1 orë 30 minuta | Porcione: 6

PËRBËRËSIT

Për salcën bolonjeze:

  • 500 g mish i grirë viçi
  • 1 qepë e madhe, e grirë imët
  • 2 karota, të grira imët
  • 2 kërcenj selino, të grirë imët
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 800 g domate të konservuara (të copëtuara)
  • 150 g koncentrat domatesh
  • 150 ml verë e kuqe
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • Kripë, piper i zi, borzilok i freskët

Për beshamelin:

  • 60 g gjalpë
  • 60 g miell
  • 750 ml qumësht i ngrohtë
  • Pak arëmyshk, kripë

Për montimin:

  • 12 petë lazanje të thata
  • 100 g parmigjano i grirë
  • 250 g mocarela e grirë ose në feta

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Në një tenxhere të gjerë, skuq qepën, karotën, selinon dhe hudhrën në vaj ulliri për rreth 8 minuta, derisa të zbuten.
  2. Shto mishin e grirë dhe kavërdise derisa të marrë ngjyrë dhe të avullojë lëngu i tij, rreth 10 minuta.
  3. Hidh verën e kuqe dhe lëre 2–3 minuta derisa të avullojë alkooli.
  4. Shto koncentratin e domateve dhe domatet e konservuara, kripos dhe pipero. Ziej në zjarr të ulët për rreth 40 minuta, derisa salca të trashet.
  5. Për beshamelin: shkri gjalpin, shto miellin dhe përzie 1–2 minuta. Hidh qumështin e ngrohtë gradualisht duke përzier vazhdimisht, derisa të trashet. Kripos dhe shto pak arëmyshk.
  6. Nxehe furrën në 180°C.
  7. Në një tavë, shtro një shtresë beshameli, pastaj petë lazanjeje, salcë bolonjeze dhe djathë. Përsërit shtresat 3–4 herë, duke përfunduar me beshamel dhe djathë sipër.
  8. Pjek për 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Lëre të pushojë 10 minuta para se ta presësh.

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