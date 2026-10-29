Dita e 17 e protestës studentore, Rama përsërit ftesën për dialog! Protestuesit kërkojnë largimin e tij
Protesta studentore dhe qytetare kundër qeverisë hyn sot në ditën e 17-të, ndërsa përballja mes kryeministrit Edi Rama dhe protestuesve vijon pa shenja kompromisi. Kreu i qeverisë këmbëngul te dialogu, por studentët dhe të rinjtë nuk kanë hequr dorë nga kërkesa për largimin e tij.
Rama ka publikuar sërish në rrjetet sociale pamje të karrigeve të vendosura përpara Kryeministrisë, duke përsëritur ftesën për bisedime me studentët. Kjo është bërë një nga mënyrat përmes së cilave kryeministri vijon të promovojë gatishmërinë e tij për dialog, ndërsa protesta vazhdon dhe kërkesat e protestuesve shkojnë përtej shqetësimeve fillestare për arsimin.
Pavarësisht thirrjeve të përsëritura të Ramës, deri më tani nuk ka pasur një ndryshim të qëndrimit të protestuesve, të cilët nuk e kanë pranuar formatin e dialogut të propozuar nga kryeministri. Në qendër të protestës mbetet kërkesa për dorëheqjen e kreut të qeverisë, duke e kthyer lëvizjen në një përballje të drejtpërdrejtë politike me pushtetin.
Nga ana e tij, Rama ka përjashtuar mundësinë e largimit nga detyra, duke argumentuar se qeveria e tij ka një mandat të marrë përmes zgjedhjeve. Kryeministri e konsideron këtë mandat një kontratë me qytetarët dhe këmbëngul se zgjidhja duhet kërkuar përmes bisedimeve, jo përmes kërkesës së protestuesve për dorëheqjen e tij.
Ndërkohë, ditët e fundit të protestës janë shoqëruar edhe me përplasje mes policisë dhe protestuesve në Tiranë, duke shtuar tensionet mes palëve dhe pikëpyetjet mbi mënyrën se si qeveria do të reagojë ndaj një lëvizjeje që vijon të mos tërhiqet.
Në ditën e 17-të, kriza mbetet pa një zgjidhje të dukshme. Rama vazhdon të ofrojë dialog, ndërsa protestuesit këmbëngulin se kërkesa e tyre nuk është thjesht të dëgjohen nga qeveria, por të largohet kryeministri. Për momentin, asnjëra palë nuk ka dhënë shenja se do të ndryshojë qëndrimin.
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