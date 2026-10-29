“Antifa e Qorit financohet nga Rusia dhe Irani”- Avokati Beqiri: Berisha investoi te flamingot, hedh gurin e fsheh dorën! P
Avokati Idajet Beqiri thotë se drejtuesi i Lëvizja Bashkë, Arlind Qori, është koka e antifas në Shqipëri dhe financohet nga Rusia dhe Irani.
Në një intervistë për “Ora e Njëmbëdhjetë” në ABC News, Beqiri u shpreh se Arlind Qori, Agron Shehaj dhe Adriatik Lapaj kanë vepruar në emër të Sali Berishës, i cili ka investuar te flamingot.
Beqiri shtoi se Gent Progni, i njohur si organizator që prej protestave të flamingove, është mik i Flamur Nokës.
“I ka ardhur një paralajmërim serioz, mendoj unë. Edhe ndërkombëtarët, kanë luajtur keq, për hir të asaj që vendi të mos ngelej pa opozitë. Nga qëndrimi që do mbanin brenda PD, do dilnin elementë opozitarë që do e merrnin situatën në dorë. Të kishte rigjenerim që vendi të mos katandisej sa të gjitha pushtetet t’i marrë PS dhe Edi Rama. Viza iu dha që mos të vazhdonte rrugën serbo ruse në Shqipëri, të mos bëhej pjesë e antifës. Qoftë Shehaj, Lapaj, Qori, i cili është financuar nga antifa, këta janë pjella të Berishës, kanë vepruar në emër dhe llogari të Berishës. Pro rus dhe pro serb që ka mbetur, është Sali Berisha. Antifa shqiptare do shpallet organizatë terroriste. Ky bëhet zot i protestën, e mori përgjegjësinë vet. Nga 46 bashki, ai nga sondazhet që ka bërë,i ka dalë që merr ose nuk merr 3 prej tyre. Kjo është arsyeja e kësaj egërsie të tij të madhe sot”, theksoi ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.