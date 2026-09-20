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Kosova

Dita e pestë e protestave kundër vendimit të Speicales, qytetarët mblidhen sërish sonte në sheshin “Skënderbeu”

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Thirrja për protestë do të rikthejë sonte qytetarët në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në ditën e pestë të tubimeve kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Protesta pritet të nisë në orën 21:00, ndërsa platforma “Liria ka Emër” u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen tubimit përmes mesazhit: “Shihemi n’21:00 n’shesh”.

Tubime në kundërshtim me vendimin e Speciales janë zhvilluar edhe në diasporë. Të dielën, protesta u mbajtën në Gjermani, Zvicër dhe Austri.

Më 16 shtator, Trupi Gjykues i shpalli fajtorë katër të akuzuarit dhe i dënoi me gjithsej 81 vjet burgim.

Thaçi dhe Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burgim, Veseli me 18 vjet, ndërsa Selimi me 13 vjet. Në dënimet e tyre është përfshirë edhe koha e kaluar në paraburgim. /Telegrafi/

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