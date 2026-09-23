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Mali i Zi

DNP bojkoton seancën e nesërme për shkarkimin e Mandiqit: “Kurrë nuk do të bëjmë një lëvizje që do ta mundësonte shkarkimin e tij”

Klubi parlamentar i DNP-së njoftoi sot se nuk do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të së enjtes, ku është planifikuar debati për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiq.

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Lideri i DNP-së, Milan Knezeviq, me kryetarin e Kuvendit Andrija Mandiq (Foto: Luka Zeković/Vijesti)

Klubi parlamentar i Partisë Popullore Demokratike (DNP) njoftoi sot se nuk do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Malit të Zi, të caktuar për të enjten (24 shtator) në orën 12:00, në rendin e ditës së së cilës është debati për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiq.

Sipas njoftimit, vendimi erdhi pas një bisede mes liderit të DNP-së, Milan Knezeviq, dhe vetë Mandiqit. Vetëm disa ditë më parë, DNP kishte thënë se do të merrte pjesë në seancë dhe do të votonte kundër shkarkimit. Por, siç bëjnë me dije njoftimet e partive të mazhorancës dhe të disa deputetëve, duket se ka marrëveshje mes propozuesve të nismës, që e bën votën e DNP-së të panevojshme për të ndalur shkarkimin.

“Edhe pse DNP u largua nga mazhoranca parlamentare në janar, klubi parlamentar i DNP-së kurrë nuk do të bëjë një lëvizje që do ta mundësonte shkarkimin e Andrija Mandiqit, dhe kështu do të jetë edhe nesër”, thuhet në njoftimin e klubit parlamentar.

Nismën për shkarkimin e Mandiqit, të propozuar nga Partia Demokratike e Socialistëve (DPS), e kanë nënshkruar 35 deputetë: 16 të DPS-së, 3 të Aleancës Evropiane, 6 të Partisë Boshnjake, 4 të URA-s, Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Iniciativa Qytetare Kroate, deputetët e pavarur Nikola Janović dhe Miodrag Laković, si edhe Artan Çobi i Forumit Shqiptar dhe Ilir Çapuni.

Shkaku i drejtpërdrejtë i nismës është ngushëllimi publik që Mandiq i shprehu për vdekjen e Ratko Mlladiqit, të dënuarit për gjenocid në Srebrenicë. Ndërkaq, vetë Mandiq deklaroi së fundmi se nuk ekziston mazhoranca e nevojshme për shkarkimin e tij.

Burimi: Vijesti

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