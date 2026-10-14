Do t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale, si paraqitet gjendja e të riut që iu dëmtua këmba
I riu që u paraqit mbrëmjen e së martës tek spitali i Traumës me dëmtim të këmbës pritet të futet në sallën e operacionit për t’iu nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale. Mjekët bëjnë me dije se momentalisht ai është në gjendje të mirë shëndetësore.
I riu mësohet se ka dëmtim të kërcirit. Ai u dëmtua gjatë protestës por në deklaratat e tij para uniformave blu, por edhe për mikrofonin e Euronews Albania tha se nuk ishte pjesë e protestës por është dëmtuar nga policia. Ai ka deklaruar se po shikonte një ndeshje të Champions League dhe gjithçka ka ndodhur kur ka dale nga lokali.
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