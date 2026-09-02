Dodgers – Cardinals në Dodger Stadium: lëvizjet e rosterit dhe përforcimet për 1 shtator 2026
Më 1 shtator 2026, Los Angeles Dodgers përballuan St. Louis Cardinals në UNIQLO Field at Dodger Stadium në Los Angeles, në një natë që shënon fillimin e zgjerimit të rosterëve për muajin shtator.
Siç raporton Bleacher Report, Los Angeles bëri një sërë lëvizjesh rosteri: aktivizuan Will Smith dhe Dalton Rushing, shtuan Justin Wrobleski dhe ngjitën në ekip Alex Freeland. Gjithashtu, Ben Rortvedt u vendos në listën e përzgjedhjes për dorëzim (designated for assignment) dhe Alek Thomas u dërgua në minorë. Po ashtu, organizata bëri një shkëmbim ku José Rodríguez u transferua te Toronto Blue Jays në këmbim të Sebastian Rodríguez.
Këto ndryshime synojnë të rrisin thellësinë e stolit dhe të testojnë opsionet për pjesën përfundimtare të sezonit. Me rosterët e zgjeruar, Dodgers kërkojnë ta forcojnë sulmin dhe të shtojnë alternativat bullpen-it, ndërsa Cardinals po përdorin këtë periudhë për të vlerësuar lojtarët e rinj dhe nevojat e skuadrës për sezonin e ardhshëm.
Sipas Bleacher Report, ndikimi i këtyre vendimeve pritet të përcaktojë përbërjen dhe strategjitë e të dyja ekipeve në javët e ardhshme të garës.
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