Ketel Marte reagon ndaj buçitjeve të tifozëve të Diamondbacks pas videos virale të konferencës përpara ndeshjes
Ketel Marte u rikthye në Chase Field për herë të parë që nga mungesa e pa shpjeguar në ndeshjen e 17 gushtit ndaj Boston Red Sox. I rikthyer në përbërje pas largimit nga lista e të lënduarve përpara ndeshjes së hënën ndaj Philadelphia Phillies, Marte u përball me buçitje nga tifozët në paraqitjen e tij të parë, ndërsa vetë lojtari shprehu se ndjeu pak çudi gjatë atij momenti. Ai tha përmes përkthyesit në spanjisht se shpreson që reagimet të kalojnë dhe se nuk do të ndalojë së dashuruari tifozët e tij.
Siç raporton Bleacher Report, Marte iu përgjigj edhe pyetjeve në konferencën përpara ndeshjes, ku nuk pranoi të dërgonte ndonjë mesazh të posaçëm për tifozët sepse nuk kuptoi plotësisht fjalën e përdorur në atë moment. Ai theksoi se nuk do të ndalojë kurrë të durojë tifozët dhe donte që ata ta kuptonin këtë. Gjatë konferencës ai kishte veshur një kapele me mbishkrimin “May the bridges I burn light the way” dhe u shpreh se kishte planifikuar të kërkonte falje te shokët e skuadrës — një falje që, sipas tij, u pranua nga bashkëlojtarët. Trajneri Torey Lovullo ishte shprehur i shqetësuar për pritjen e tifozëve dhe skuadra kishte vendosur fillimisht Marte në listën e personave të kufizuar pasi ai nuk u paraqit për ndeshjen ndaj Red Sox; më pas ai u transferua në listën 10-ditore të të lënduarve për shkak të inflamacionit në gju të majtë.
Në ndeshjen e kthimit, Marte regjistroi një goditje dhe një nëntregim ndërsa luajti si ndikues i caktuar në pozitën e katërt, por Diamondbacks u mundën 2-1. Pas ndeshjes ai përsëriti se mungesa e tij kishte qenë një “moment frustrimi”, mori përgjegjësi për vendimin dhe tha se tani ndjehet shumë mirë fizikisht dhe mendërisht. Për sezonin deri tani ai ka .250 mesatare goditjeje dhe .315 përqindje pasimesh në bazë në 119 ndeshje — shifra që do të ishin nga më të ulëtat në karrierën e tij në një sezon të plotë — dhe një rikthim më i qëndrueshëm i formës së tij mund të jetë vendimtar për shanset e skuadrës për t’u kthyer në play-off; sipas Bleacher Report, klubi është gjysmë ndeshjeje prapa vendit të fundit për Wild Card në Ligën Kombëtare.
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