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WNBA

Mariners mposhtin Red Sox 9-1; debutim me homerun për Lazaro Montes

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Seattle Mariners fituan ndaj Boston Red Sox me rezultat 9-1, duke regjistruar 12 goditje dhe pa gabime në fushë, ndërsa Red Sox shënuan vetëm një pikë nga katër goditje. Pas kësaj ndeshjeje, rekordi i Mariners shënon 64-74, ndërsa Red Sox renditen 75-63.

Siç raporton Bleacher Report, debutimi i Lazaro Montes ishte vendimtar: ai regjistroi më shumë se një goditje në ndeshje dhe realizoi homerun-in e parë në MLB, që solli një pjesë të madhe të avantazhit të Mariners. Edhe Cole Young pati një përformancë të mirë në bazë, me dy goditje, dhe Cal Raleigh e Josh Naylor kontribuan në goditjet e rëndësishme të ekipit.

Fitues i takimit u regjistrua si W. Olds, i cili hodhi 52 topa gjatë paraqitjes së tij. Bostoni kishte vështirësi për të krijuar rrezik: ndër veprimet e ndeshjes ishin fly out i Josh Naylor drejt fushës së majtë të ulët për Jarren Duran, pop out i Cal Raleigh për Connor Wong në infield, si dhe disa dalje me strike për lojtarët e Red Sox, përfshirë edhe një hedhje që doli në favor të mbrojtjes së Mariners.

Në përmbledhje, ndeshja theksoi debutimin premtues të Montes dhe efikasitetin e goditjeve të Mariners, ndërsa Boston duhet të rishikojë performancën e sipërme të goditjeve. Për detaje shtesë dhe statistika të ndeshjes, informacionet i ka publikuar Bleacher Report.

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