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02 Sep 2026
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MLB

Cubs mposhtin Brewers 17-3 në Wrigley Field, Alex Bregman shënon tre homerë

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Chicago Cubs fituan thellë ndaj Milwaukee Brewers me rezultatin 17-3 në ndeshjen e zhvilluar më 1 shtator 2026, një fitore që u shënua nga një shpërthim ofensiv i kuqve në Wrigley Field. Alex Bregman ishte emër kryesor, me tre homerë që ndihmuan ndjeshëm në dominimin e ekipit në fushë.

Siç raporton Bleacher Report, Brewers hynin në takim me bilanc 85-53, ndërsa Cubs me 78-60; ndeshja shërbeu si hapjeserie midis dy rivalëve të divizionit.

Ofensiva e Cubs prodhoi një sërë goditjesh të fuqishme gjatë ndeshjes, me disa lojtarë që kontribuan në rritjen e avantazhit. Bregman doli të ishte më i dalluari, ndërsa skuadra e Chicago shfrytëzoi dobësitë e prapavijës së Milwaukee për të shënuar shumë herë gjatë takimit.

Për Milwaukee, paraqitjet e disa hidhejësve ishin të shkurtra; për shembull, R. Gasser pati një dalje të shkurtër me 16 hedhje. Po ashtu, me ndryshimin e muajit u vunë re lëvizje në listat e ekipit: Chicago aktivizoi emra si BJ Murray dhe Tyler Ferguson pas hapjes së kuotave shtesë për shtator.

Ky rezultat ka impakt të menjëhershëm në klimën konkurruese të divizionit dhe përforcon nevojën e skuadrave për të rishikuar rotacionet dhe listat e lojtarëve për pjesën vendimtare të sezonit; Bleacher Report thekson se fitore të tilla mund të ndryshojnë dinamikën e garës ndërsa sezoni hyn në fazat e fundit.

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