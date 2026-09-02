ChatGPT hyn në shkollat e SHBA, por me një kusht
Një distrikt shkollor në Minnesota të SHBA-së ka nisur përdorimin e ChatGPT Edu për të ndihmuar mësuesit në punën e tyre, por ka vendosur një kufi të qartë: inteligjenca artificiale nuk do të përdoret për vlerësimin e nxënësve.
Shkollat e St. Cloud janë të vetmet në Minnesota që kanë nisur përdorimin e ChatGPT Edu, versionit të ChatGPT të krijuar për institucionet arsimore.
Interesi i stafit ka qenë i lartë. Rreth 200 mësues dhe punonjës, afërsisht 20% e stafit të distriktit, u regjistruan për ta përdorur vetëm pak orë pas aktivizimit të tij.
Mësuesit do ta përdorin inteligjencën artificiale kryesisht për përgatitjen e mësimeve, përshtatjen e materialeve me kurrikulën dhe kryerjen e detyrave administrative.
Një nga përdorimet praktike është krijimi i materialeve të ndryshme për nxënës me nivele të ndryshme leximi. Për shembull, për të njëjtën temë mësimore, ChatGPT mund të përgatisë tekste me nivele të ndryshme vështirësie, të përshtatura me aftësitë e secilit nxënës.
Por drejtuesit e distriktit kanë vendosur që disa detyra të mbeten vetëm në duart e njerëzve.
“Nuk duhet të bëjë vlerësimin. Kjo është një nga gjërat që i kemi kërkuar stafit tonë, sepse ka disa detyra që u përkasin njerëzve”, deklaroi superintendentja e St. Cloud, Laurie Putnam.
Sipas saj, inteligjenca artificiale duhet të shërbejë si një mjet ndihmës për stafin dhe jo si zëvendësuese e tij.
“Besoj se është këtu për të ndihmuar që jeta e mësuesve tanë të bëhet ndonjëherë pak më e thjeshtë. Por nuk do ta zëvendësojë kurrë një mësues, nuk do ta zëvendësojë kurrë një infermier shkolle, një këshillues apo një drejtor”, tha Putnam.
Përdorimi i ChatGPT Edu është vullnetar. Punonjësit që zgjedhin ta përdorin duhet të kalojnë një trajnim të posaçëm për mbrojtjen e privatësisë së nxënësve, saktësinë e informacionit dhe shmangien e rezultateve të njëanshme. Përdorimi i AI-së duhet të jetë gjithashtu nën mbikëqyrjen e njeriut.
Sipas distriktit, OpenAI nuk lejohet të ndajë të dhënat e shkollave apo t’i përdorë ato për trajnimin e modeleve të ardhshme të inteligjencës artificiale.
ChatGPT Edu aktualisht po u ofrohet falas shkollave të St. Cloud. Mësuesit dhe administratorët do të japin përshtypjet e tyre mbi përdorimin e platformës, të cilat mund të ndihmojnë në zhvillimin e versioneve të ardhshme.
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