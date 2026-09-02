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02 Sep 2026
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Aaron Boone shpjegon urdhrin për Jazz Chisholm Jr. që të vidhte baza dhe pranon faljen e një komentatori të Red Sox Luke Evangelista shkëmbehet te New Jersey Devils nga Nashville Predators ChatGPT hyn në shkollat e SHBA, por me një kusht Mariners mposhtin Red Sox 9-1; debutim me homerun për Lazaro Montes SHBA – “Tërmet” i ri në Pentagon: dorëhiqet sekretari i Ushtrisë pas përplasjeve me Hegseth
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MLB

Aaron Boone shpjegon urdhrin për Jazz Chisholm Jr. që të vidhte baza dhe pranon faljen e një komentatori të Red Sox

· 2 min lexim

Trajneri i New York Yankees, Aaron Boone, tha se ai ishte ai që i urdhëroi Jazz Chisholm Jr. të tentonte vjedhjen e bazave në fund të një ndeshjeje ku ekipi fitoi bindshëm 16-1 ndaj Boston Red Sox. Veprimi erdhi pasi transmetuesi i Red Sox, Will Flemming, e quajti Chisholm “bush league” për vjedhjet e dytës dhe të tretës në pjesën e tetë.

Siç raporton Bleacher Report, Boone shpjegoi se vendimi ishte i tij: ai nuk do t’ia kishte kërkuar Chisholm të vidhte bazat po të kishin luajtur me seriozitet dhe të mbanin lojën siç duhet. Boone tha se kishte qenë i zëshëm ndaj stolit kundërshtar kur pa se kundërshtari nuk po përpiqej t’i mbante afër, dhe se nuk priste që skuadra e tij të qëndronte duarkryq në atë moment. Ai theksoi gjithashtu se nuk e konsideronte veprimin si një “heqje dorë” dhe se kishte pranuar faljen e komentatorit.

Chisholm u rendit në bazë fillestare të pjesës së tetë me një walk në pesë hedhje ndaj Jovani Morán. Sipas shpjegimit të Boones, kur Red Sox nuk e mbajtën apo nuk e kontrolluan mjaftueshëm lojtarin, ai i tha të vidhte të dytën; më pas, ndërsa kundërshtari nuk bëri checks, e urdhëroi edhe për të tretën. Chisholm më pas u dërgua në shtëpi nga homeruni i parë i Austin Wells gjatë një episodi me nëntë pikë në pjesën e tetë, ku Wells shënoi dy home-runs.

Ngjarja nxiti reagime nga Chisholm dhe disa nga bashkëlojtarët e tij kundër komenteve të Flemming, i cili më vonë shprehu keqardhje në rrjetet sociale. Sipas Bleacher Report, fitorja e atij takimi ishte e rëndësishme për Yankees, pasi i dha atyre një avantazh tre-pikësh mbi Red Sox në garën për vendin e parë në AL Wild Card dhe i siguroi serinë e sezonit kundër Bostonit me rezultat 7-6.

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