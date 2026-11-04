Dron reaktiv rus godet një shtëpi në rrethin e Rivnes, pronarja 39-vjeçare shtrohet në spital; në Ternopil dëmtohet një objekt energjetik
Sulmi i natës së 4 nëntorit shënjestroi energjetikën në dy rajonet perëndimore; në Rivne u shkatërrua një shtëpi banimi dhe u dogj një makinë, ndërsa në Ternopil shërbimet po likuidojnë pasojat në objektin e dëmtuar.
Natën e 4 nëntorit dronët sulmues rusë sulmuan rajonet e Rivnes dhe Ternopolit, me shënjestër kryesore infrastrukturën energjetike, siç njofton ZAXID.NET duke iu referuar krerëve të administratës ushtarake rajonale. Në rajonin e Rivnes alarmi ajror u shpall rreth orës 03:30 dhe 04:00; kreu i OVA-së Oleksandr Koval tha se rusët u përpoqën të godisnin objektet energjetike dhe kundër dronëve punuan grupet e lëvizshme të zjarrit.
Sipas departamentit të komunikimit të Policisë së rajonit të Rivnes, të cituar nga Polissia News, të mërkurën 4 nëntor rreth orës 04:30 një dron reaktiv armik goditi një shtëpi private në rrethin e Rivnes. Pronarja 39-vjeçare pësoi prerje në dorë dhe në këmbë dhe u shtrua në spital; bashkëshorti dhe djali 15-vjeçar nuk u lënduan. Shtëpia pësoi shkatërrime të mëdha dhe një automjet Renault Scenic u dogj plotësisht; zjarrfikësit e shuan zjarrin.
Teknikët e eksplozivëve sekuestruan mbetjet e dronit dhe konfirmuan mungesën e mbetjeve të rrezikshme; hetuesit e SBU-së hapën procedim penal për shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës (neni 438 i Kodit Penal të Ukrainës); policia përsërit thirrjen që mbetjet të mos preken dhe të njoftohet në linjën 102.
Në rajonin e Ternopolit, kreu i OVA-së Taras Pastukh njoftoi se nga goditjet e dronëve u dëmtua një objekt energjetik në rrethin e Ternopolit; likuidimi i pasojave vazhdon dhe në vendngjarje punojnë shpëtuesit dhe forcat e rendit, siç njofton ZAXID.NET.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.