Goditja ruse ndez zjarr në një qendër tregtare në Odesë, vala e shpërthimit thyen xhamat e pallateve përreth; sulmi i mëngjesit dëmton një shtëpi private
Zjarri në qendrën tregtare u shua nga mbi 60 zjarrfikës pavarësisht alarmeve të përsëritura; sipas të dhënave paraprake nuk ka të vrarë e të plagosur, ndërsa në mëngjes u dëmtuan një shtëpi private, një makinë dhe sipërfaqja e rrugës.
Në Odesë, goditja e një mjeti sulmues rus mbi një qendër tregtare shkaktoi zjarr, siç njofton Media Hab duke iu referuar Shërbimit Shtetëror të Emergjencave (DSNS). Pavarësisht sinjaleve të përsëritura të alarmit ajror, njësitë e DSNS-së e likuiduan shpejt zjarrin dhe nuk lejuan përhapjen e flakëve në një sipërfaqe më të madhe. Psikologët e DSNS-së ndihmuan njerëzit në vendngjarje, ndërsa sipas informacionit paraprak nuk ka të vrarë e të plagosur.
Sipas korrespondentit të UNIAN-it, të cituar nga Insiderua, dëshmitarët e identifikojnë qendrën si “Simya”, në një lagje të populluar të qytetit. Zëvendëskryebashkiaku i parë Oleksandr Filatov njoftoi se u dëmtuan objekti tregtar dhe shtëpi banimi, ndërsa vala e shpërthimit theu xhamat në shumë pallate shumëkatëshe përreth; sipas të dhënave paraprake nuk ka informacion për të lënduar. U ngrit një shtab operativ; shërbimet e qytetit punojnë në vendngjarje, administrata e rrethit këshillon për ndihmën materiale dhe ndërmarrjet komunale ndihmojnë në mbylljen e dritareve e dyerve të dëmtuara.
Kreu i administratës ushtarake të qytetit të Odesës, Serhiy Lysak, tha se nga goditja e natës mbi qendrën tregtare vala e shpërthimit theu xhamat e shtëpive ngjitur dhe se që në mëngjes armiku e sulmoi sërish qytetin, raporton Insiderua. U dëmtuan një shtëpi private, një automjet dhe sipërfaqja e rrugës, ndërsa fatmirësisht askush nuk u lëndua; vëzhgimi dhe fiksimi i dëmeve vazhdon.
Shërbimi i shtypit i DSNS-së së rajonit të Odesës bëri të ditur se në likuidimin e pasojave u përfshinë mbi 60 zjarrfikës, njofton Media Hab.
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