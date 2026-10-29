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Ukraina

Dron rus FPV godet autobusin e misionit humanitar “Proliska” në Bilenke të Zaporizhzhes, ka të vrarë e të plagosur

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Të enjten, më 29 tetor, një dron rus FPV sulmoi në fshatin Bilenke të rajonit të Zaporizhzhes autobusin social të misionit humanitar “Proliska”, i cili po transportonte pasagjerë, duke lënë të vrarë e të plagosur, njofton Ukrinform duke iu referuar drejtuesit të organizatës, Jevhen Kaplin, i cili e bëri njoftimin në Facebook.

Sipas Kaplinit, terroristët rusë goditën me dron FPV autobusin social me pasagjerë në Bilenke. Ai theksoi se autobusi ishte i vetmi mjet transporti i këtij vendbanimi, me të cilin banorët, kryesisht të moshuar, mund të udhëtonin për të blerë ushqime, për të marrë pensionin, për të shkuar në spital apo në farmaci.

Kaplin premtoi se hollësitë e sulmit do t’i bëjë publike më vonë. Për viktimat e goditjes ndaj autobusit nuk janë dhënë ende shifra konkrete, ndaj numri i të vrarëve dhe i të plagosurve mbetet për t’u sqaruar.

Në një zhvillim tjetër të së njëjtës ditë, i dalluar qartë nga sulmi ndaj autobusit, sipas raportimeve të mëparshme të Ukrinformit, sulmet ruse ndaj fshatit Bilenke vranë një burrë 49-vjeçar dhe plagosën tre burra të tjerë, të moshave 51, 75 dhe 74 vjeç.

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