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Greqia

Dronë detarë godasin anijen greke të kontejnerëve pranë Bullgarisë, ekuipazhi evakuohet

Anija e kompanisë greke Contships Management, nën flamurin e Liberisë, u godit nga tre dronë detarë rreth 21 milje në juglindje të Shablës, teksa lundronte nga Haifa drejt Konstancës.

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Anije kontejnerësh në port (foto ilustruese, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Dronë detarë goditën të mërkurën një anije kontejnerësh greke pranë brigjeve bullgare të Detit të Zi, në sulmin më të fundit të një serie goditjesh që kanë ngritur frikën për zgjerimin e shtrirjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, siç njofton Reuters. Ministri bullgar i Mbrojtjes, Dimitar Stoyanov, tha se anija u godit nga tre dronë detarë rreth 21 milje në juglindje të Shablës, në zonën ekonomike ekskluzive të Bullgarisë.

Anija, që lundronte nën flamurin e Liberisë, ishte nisur nga porti izraelit i Haifës drejt Konstancës në Rumani; sipas raportimeve të medias bullgare, ajo është anija ‘Contship Jet’. Një burim i sigurisë detare i tha Reuters se ekuipazhi u evakuua, ndërsa radioja kombëtare bullgare njoftoi se një anije cisternë u dërgua në ndihmë të anijes së dëmtuar. Pronarja dhe menaxherja e anijes, kompania me bazë në Greqi Contships Management, nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment, thekson agjencia.

Ministri Stoyanov i bëri deklaratat në margjinat e një takimi rajonal për sigurinë. Sipas Reuters, sulmet me dronë ndaj anijeve tregtare pranë Bullgarisë dyshohet se kanë vrarë rreth dy duzina marinarësh ndërkombëtarë gjatë javëve të fundit dhe të paktën gjashtë anije tregtare janë goditur deri tani.

Bullgaria, anëtare e Bashkimit Europian dhe e NATO-s, ka kërkuar ndihmën e aleatëve për të forcuar sigurinë detare në rajon. Ukraina ka fajësuar Rusinë për sulmet, ndërsa kryeministri bullgar Rumen Radev ka thënë se sulmet duket se i sjellin dobi Rusisë; Moska e ka mohuar çdo përfshirje, raporton Reuters.

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