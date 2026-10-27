Pizza Fan: pronari Konstantinos Antaras lihet në paraburgim, nënkryetari Iliopoulos në arrest shtëpie me byzylyk
Vendimi i hetuesit dhe prokurorit pas apologjive të grupit të dytë të të pandehurve në hetimin tatimor për zinxhirin e picerive Pizza Fan; i pandehuri i tretë i ditës u lirua me kushte kufizuese.
Pronari i zinxhirit të picerive Pizza Fan, Konstantinos Antaras, u la në paraburgim të martën në mbrëmje pas apologjisë së tij, me marrëveshje të hetuesit dhe prokurorit, siç njofton ProtoThema. Nënkryetari i rrjetit, Dimitris Iliopoulos, u la në arrest shtëpie me byzylyk elektronik, ndërsa i pandehuri i tretë që u apologjua të martën, Panagiotopoulos, u lirua me kushte kufizuese: ndalim të daljes nga vendi dhe detyrim paraqitjeje në stacionin e policisë.
Të martën u apologjua grupi i dytë prej dhjetë të pandehurish në hetimin për evazionin tatimor në Pizza Fan; një ditë më parë, nga grupi i parë, pesë të pandehur ishin liruar me kushte. Sipas ProtoThema-s, Antaras i mohoi akuzat, duke thënë se kompania i nënshtrohej rregullisht kontrolleve tatimore me gjoba të vogla dhe se nuk kishte dijeni se kush dërgonte picat falas, praktikë që ai e quajti taktikë tregtare të kompanisë.
Avokati i Iliopoulos, Christos Irakis, u shpreh i kënaqur me vendimin për klientin e tij, duke thënë, siç raporton ProtoThema, se drejtësia tregoi masë përballë presioneve të forta të ndjekjes penale. Hetimi për zinxhirin e picerive mbetet në vijim, ndërsa apologjitë e të pandehurve të tjerë pritet të vazhdojnë.
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