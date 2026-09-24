Dronë rusë bien në Rumani dhe Moldavi gjatë sulmit masiv ndaj Ukrainës
Dronë të dyshuar rusë kanë rënë në territoret e Rumanisë dhe Moldavisë gjatë natës së 24 shtatorit, në mes të një sulmi të zgjatur masiv me dronë dhe raketa kundër Ukrainës. Nuk u raportuan viktima në asnjë nga dy vendet.
Policia e Moldavisë njoftoi përmes një postimi në Facebook se në rrethin Florești u gjet një dron me “elemente specifike të tipit ‘Gerbera’ që përdoret nga Federata Ruse”. Sipas njoftimit, nuk pati të lënduar dhe situata mbetet nën kontroll.
Ndërkohë, në Rumani, një dron i dyshuar shkeli hapësirën ajrore të vendit për rreth katër minuta, përpara se të rrëzohej pranë qytetit Solca, në qarkun Suceava, sipas televizionit Digi24. Autoritetet rumune nuk e fajësuan drejtpërdrejt Rusinë, por ministri në detyrë i Mbrojtjes, Radu Miruța, deklaroi se një protestë zyrtare ndaj Moskës ishte e nevojshme.
Guvernatori i rajonit ukrainas të Çernivcit, Ruslan Osypenko, tha se dronët rusë po synonin “infrastrukturën kufitare, konkretisht pikat ndërkombëtare të kalimit kufitar në kufirin Ukrainë–Rumani dhe Ukrainë–Moldavi”.
Ky është episodi më i fundit i një serie incidentesh që kanë rritur tensionet në kufijtë perëndimorë të Ukrainës. Më 8 shtator, një dron i dyshuar rus i tipit Shahed, që kishte shkelur hapësirat ajrore të Moldavisë dhe Rumanisë, gati sa nuk goditi avionin e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky pak pas nisjes së tij nga Moldavia.
Më 16 gusht, avionë të NATO-s rrëzuan një dron të dyshuar rus mbi territorin e Rumanisë – rasti i katërt këtë vit. Një ditë më vonë, më 17 gusht, një raketë ruse Banderol hyri në hapësirën ajrore të Moldavisë dhe ra në një arë misri pranë fshatit Talmaz.
Rastet e përsëritura kanë shtuar shqetësimin e dy vendeve fqinje të Ukrainës për mundësinë e zgjerimit të konfliktit përtej kufijve ukrainas.
Burimi: The Kyiv Independent
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