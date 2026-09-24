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24 Sht 2026
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Ukraina

Dronë rusë bien në Rumani dhe Moldavi gjatë sulmit masiv ndaj Ukrainës

Dronë të dyshuar rusë kanë rënë në territoret e Rumanisë dhe Moldavisë gjatë natës së 24 shtatorit, në mes të një sulmi të zgjatur masiv me dronë dhe raketa kundër Ukrainës. Nuk u raportuan viktima në asnjë nga dy vendet.

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Mbetjet e një droni rus të tipit 'Gerbera' të gjetur në rrethin Florești të Moldavisë, 24 shtator 2026. (Foto: Policia e Moldavisë)

Policia e Moldavisë njoftoi përmes një postimi në Facebook se në rrethin Florești u gjet një dron me “elemente specifike të tipit ‘Gerbera’ që përdoret nga Federata Ruse”. Sipas njoftimit, nuk pati të lënduar dhe situata mbetet nën kontroll.

Ndërkohë, në Rumani, një dron i dyshuar shkeli hapësirën ajrore të vendit për rreth katër minuta, përpara se të rrëzohej pranë qytetit Solca, në qarkun Suceava, sipas televizionit Digi24. Autoritetet rumune nuk e fajësuan drejtpërdrejt Rusinë, por ministri në detyrë i Mbrojtjes, Radu Miruța, deklaroi se një protestë zyrtare ndaj Moskës ishte e nevojshme.

Guvernatori i rajonit ukrainas të Çernivcit, Ruslan Osypenko, tha se dronët rusë po synonin “infrastrukturën kufitare, konkretisht pikat ndërkombëtare të kalimit kufitar në kufirin Ukrainë–Rumani dhe Ukrainë–Moldavi”.

Ky është episodi më i fundit i një serie incidentesh që kanë rritur tensionet në kufijtë perëndimorë të Ukrainës. Më 8 shtator, një dron i dyshuar rus i tipit Shahed, që kishte shkelur hapësirat ajrore të Moldavisë dhe Rumanisë, gati sa nuk goditi avionin e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky pak pas nisjes së tij nga Moldavia.

Më 16 gusht, avionë të NATO-s rrëzuan një dron të dyshuar rus mbi territorin e Rumanisë – rasti i katërt këtë vit. Një ditë më vonë, më 17 gusht, një raketë ruse Banderol hyri në hapësirën ajrore të Moldavisë dhe ra në një arë misri pranë fshatit Talmaz.

Rastet e përsëritura kanë shtuar shqetësimin e dy vendeve fqinje të Ukrainës për mundësinë e zgjerimit të konfliktit përtej kufijve ukrainas.

Burimi: The Kyiv Independent

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