☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 18 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 103.18 ▲2.14%
ARI 4,547 ▼0.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
₿ CRYPTO
BTC $76,958 ▼ -1.48% ETH $2,121 ▼ -2.96% XRP $1.3895 ▼ -1.98% SOL $84.8400 ▼ -2.33%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 103.18 ▲2.14 % ARI 4,547 ▼0.34 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 103.18 ▲2.14 % ARI 4,547 ▼0.34 %
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
18 May 2026
Breaking
Vigjilencë e shtuar për zgjedhjet në PD Festa e Interit/ Thuram tall Milanin me pankartën e miut, pastaj thumbon edhe Ambrosini-n KQZ mbyll regjistrimin e diasporës për zgjedhjet në Kosovë, afro 100 mijë votues të aprovuar Modigliani në Tiranë, ekspozita që prezanton veprat e një prej emrave më të mëdhenj të artit botëror Shqipëria në “Eurovision”, autorë dhe muzikantë: Duhet riparë mënyra e përfaqësimit, por jo duke humbur…
Menu
Seria A

Dumfries: Titullin dhe Kupën e Italisë apo të riluaja finalen ndaj PSG? Ja zgjedhja ime

· 2 min lexim

Denzel Dumfries ka folur hapur për sezonin e Interit dhe zhgënjimin e finales së humbur në Champions League ndaj PSG-së. Në një intervistë për “Libero”, holandezi deklaroi se nuk do të hiqte dorë nga titulli dhe “Coppa Italia” vetëm për të pasur një tjetër shans në finalen europiane:

“Nëse do të më thonin: Të heqim titullin dhe Kupën e Italisë, por riluan finalen e Champions-it ndaj PSG, do të thoja jo këtë të dytën. Vitin e kaluar përfundoi keq, por dhamë gjithçka. Mënyra më e mirë për ta harruar atë zhgënjim ishte të rinisnim menjëherë. Nuk ishte e lehtë, por ia dolëm. Këto trofe janë simboli i një grupi që reagoi në një moment të vështirë”.

Mbrojtësi vlerësoi edhe Cristian Chivu: “Ka qenë shumë i zoti. Gjeti çelësin e duhur dhe nuk ishte aspak e thjeshtë”. Sa i përket të ardhmes, Dumfries la gjithçka të hapur, edhe pse kontrata e tij skadon në qershor 2028 dhe përmban një klauzolë largimi prej 25 milionë eurosh: “Nuk ka sekrete, të gjithë e dinë për klauzolën. Unë mund të them se këtu ndihem shumë mirë. Tani kemi Botërorin dhe më pas do të flasim me klubin, si çdo vit”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë