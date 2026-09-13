Navarro dhe Holse vendosin në fitoren 4-2, St. Louis shkon në 15 ndeshje pa humbje
St. Louis CITY SC fitoi 4-2 ndaj Minnesota United FC, me Rafael Navarro që shënoi dy herë dhe dha një asist, ndërsa Carlo Holse kontribuoi me një gol e një asist. Me këtë fitore, skuadra zgjati serinë e pa humbjeve në Major League Soccer në 15 ndeshje (10 fitore, 0 humbje, 5 barazime). Navarro u aktivizua për klubin para dy javësh pas një marrëveshjeje rekord të ligës prej 12 milionë dollarësh me Colorado Rapids dhe ka treguar ndikim të menjëhershëm.
Siç raporton mlssoccer, në minutën e 22-të Holse shënoi me një gjuajtje të shpejtë dhe të saktë në pjesën e sipërme të majtë, pas një asist të dytësor nga Navarro. Më pas, sulmuesi brazilian vazhdoi me një chip mbi portierin Drake Callender pak para përfundimit të pjesës së parë, dhe përsëriti nga pika e bardhë në minutën e 57-të për të kompletuar dygolëshin e tij. Dyshen e re të skuadrës e pritën me miratim tifozët e Energizer Park, veçanërisht pas largimeve nga skuadra të Marcel Hartel dhe Eduard Löwen.
Trajneri Yoann Damet vlerësoi rolin e përforcimeve, duke thënë se lojtarët e rinj ndihen të përgjegjshëm për të shfaqur cilësitë e tyre dhe se suksesi i ekipit vjen nga përkushtimi ndaj planit dhe ekzekutimit. Pas kësaj fitoreje, St. Louis ngjitet në vendin e pestë në Konferencën Perëndimore me 41 pikë dhe synon të kualifikohet në katërshe për të siguruar avantazh fushë në fazën e playoff-ve. Skuadra gjithashtu shkon në ndeshjen e së mërkurës në gjysmëfinalen e US Open Cup në Colorado me moral të lartë; Damet është larg vetëm dy fitoreve në këtë turne për t’i dhënë klubit trofeun e parë.
Sipas mlssoccer, performanca e dy lojtarëve të rinj rrit optimizmin e tifozëve dhe forcon shpresat e klubit për një përfundim të suksesshëm të sezonit, me objektiv një vend në top‑4 dhe një pranë për të synuar tituj të parë historikë.
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