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14 Sht 2026
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Peyton Miller vendos ndeshjen, New England Revolution fiton 2-1 në Soldier Field

· 2 min lexim

Peyton Miller shënoi golin vendimtar që i siguroi New England Revolution fitoren 2-1 ndaj Chicago Fire FC në Soldier Field. Dor Turgeman hapi rezultatin në fund të pjesës së parë, ndërsa Miller përfitoi nga një harkim në prapavijë për të dyfishuar avantazhin e mysafirëve. Maren Haile-Selassie ngushtoi shifrat për Chicago në minutën e 62-të, por Revs mbajtën drejtimin deri në fund.

Siç raporton mlssoccer, ishte goli i pestë i Miller këtë sezon dhe i pari pas thuajse dy muajsh pa shënim, një gol që doli vendimtar për tri pikët. Kjo ishte fitorja e katërt e New England në pesë ndeshjet e fundit jashtë fushe, rezultat që i afron ata dy pikë pas Inter Miami CF në vendin e dytë të Konferencës Lindore dhe i jep një avantazh trepikësh ndaj Charlotte FC me nëntë ndeshje të mbetura në sezonin rregullt.

Miller, 18-vjeç dhe produkt i akademisë së klubit, firmosi një zgjatje kontrate në korrik dhe po tërheq vëmendjen me paraqitjet e tij. Ai ka luajtur për skuadrat e moshave të Shteteve të Bashkuara, por ende nuk ka debutuar me ekipin e parë të kombëtares; trajneri Mauricio Pochettino pritet të shpallë formacionin për dritaret ndërkombëtare të shtatorit dhe tetorit, dhe performanca e Miller e vendos atë si kandidat për të zënë një vend në përbërje.

New England kthehet në shtëpi për një përballje të rëndësishme në Matchday 27 kundër Orlando City të shtunën (7:30 pm ET | Apple TV), një skuadër pa humbje në pesë ndeshjet e fundit. Sipas mlssoccer, kjo fitore rrit shpresat e Revolution për të mbajtur presionin në krye të renditjes dhe për të forcuar pretendimet në ciklin drejt Kupës së Botës 2030.

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