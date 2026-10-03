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03 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Dy iranianë akuzohen në Britani për komplot terrorist kundër komunitetit hebre në Mançester në prag të Yom Kippur-it

Policia britanike thotë se Salam Ahmadyan, 36 vjeç, dhe Rahman Salehi, 34 vjeç, kishin siguruar udhëzime për bomba artizanale dhe kishin kryer zbulime në terren — dhe se kanë qenë në kontakt me një palë të tretë që dyshohet të jetë në Iran.

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Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation në Mançester. Foto: David Dixon / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Dy shtetas iranianë janë akuzuar të premten në Britani për përgatitjen e një sulmi terrorist kundër komunitetit hebre në Mançester, në prag të Yom Kippur-it, festës më të shenjtë të judaizmit. Policia Metropolitane e Londrës identifikoi të akuzuarit si Salam Ahmadyan, 36 vjeç, nga Liverpooli, dhe Rahman Salehi, 34 vjeç, nga Salfordi, të cilët u arrestuan më 20 shtator nga policia antiterror në Mançester.

Dy burrat akuzohen për “angazhim në veprime përgatitore për akte terroriste”, sipas nenit 5 të Aktit të Terrorizmit të vitit 2006, sipas raportimit të CNN. Policia antiterror tha se ata dyshohet se kanë përdorur aplikacione të koduara për të siguruar përbërës të një pajisjeje shpërthyese artizanale, kanë marrë një dokument me udhëzime për prodhimin e një bombe me klor pluhur dhe vaj frenash makine, dhe kanë mbledhur fotografi, plane dhe harta të objektivave të mundshëm, duke kryer edhe zbulime në terren.

The Times raporton se policia ka zbuluar gjithashtu se të akuzuarit kanë qenë në kontakt me “një palë të tretë jashtë vendit që mund të jetë në Iran” lidhur me komplotin. Sipas Ministrisë së Brendshme britanike, të dy burrat kishin hyrë në Britani me varka të vogla — njëri në vitin 2020 dhe tjetri në vitin 2023; njërit i është dhënë azil, ndërsa tjetri ka një kërkesë në shqyrtim.

Ministrja e Brendshme, Shabana Mahmood, tha se akuzat janë “një kujtesë e fortë e kërcënimeve me të cilat përballet ky vend nga regjimi iranian”, duke shtuar se Irani “synon komunitetet tona hebraike dhe përpiqet të heshtë kritikët jashtë vendit, shpesh përmes prokurave dhe rrjeteve kriminale”. Irani i ka mohuar gjithmonë akuzat e tilla. Dy të akuzuarit do të paraqiten të shtunën para Gjykatës së Magjistratëve të Westminster-it në Londër.

Komploti dyshohet të jetë synuar në përvjetorin e parë të sulmit vdekjeprurës në sinagogën e Heaton Park-ut në Mançester, ku më 2 tetor 2025 një sulmues vrau dy besimtarë. Akuzat vijnë edhe një ditë pas arrestimit të një tjetër shtetasi iranian me shtetësi të dyfishtë britanike, i dyshuar për komplotin kundër bazës ajrore RAF Fairford në Angli, e cila përdoret nga ushtria amerikane — kryeministri britanik tha se ka “indikacione të forta” se Teherani ishte pas atij rasti, gjë që Irani e mohoi.

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