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Ukraina

Dy saperë të Shërbimit të Emergjencave humbin jetën gjatë çminimit humanitar në rajonin e Sumyt

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Dron i tipit Shahed/Geran. Pamje arkiv

Dy punonjës të Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës (DSNS) kanë humbur jetën të mërkurën, më 28 tetor, gjatë çminimit humanitar në rajonin e Sumyt, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kreut të DSNS-së, Andriy Danyk, dhe njoftimit të shërbimit në Facebook.

Tragjedia ndodhi në rrethin e Shostkës, ku gjatë punës së ekipit piroteknik shpërtheu një municion rus. Njëri nga saperët vdiq në vendngjarje, ndërsa tjetri u dërgua në spital në gjendje kritike, por mjekët nuk arritën ta shpëtonin.

Një nga viktimat është Oleksandr Kovalchuk, 32 vjeç, major i shërbimit të mbrojtjes civile dhe shef i grupit të çminimit të mekanizuar të Qendrës Mobile të Shpëtimit me Reagim të Shpejtë “Sumy”. Ai kishte mbi 15 vjet shërbim në DSNS dhe la pas gruan, djalin 4-vjeçar dhe prindërit.

Viktima tjetër është Denys Sydorych, 39 vjeç, mjeshtër-rreshter i shërbimit të mbrojtjes civile dhe saper-operator. Ai iu bashkua DSNS-së në vitin 2022, me fillimin e pushtimit rus në shkallë të plotë, dhe la pas gruan, djalin 8-vjeçar dhe prindërit.

Kreu i DSNS-së, Andriy Danyk, e quajti humbjen e dy saperëve një goditje të rëndë për gjithë familjen e shpëtimtarëve.

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