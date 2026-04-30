Dy tentativa për kontrabandë në Portin e Durrësit: sekuestrime të mëdha, një arrest dhe një hetim
Forcat e Policisë Kufitare në Portin e Durrësit goditën dy tentativa për kontrabandë në hyrje të vendit, duke sekuestruar 3,300 palë veshje dhe sasi të konsiderueshme pije alkoolike. Një person u arrestua në flagrancë, ndërsa një tjetër po hetohet penalisht.
Raporton shqiptarja se gjatë kontrolleve të intensifikuara u arrestua A. P., 50 vjeç, banues në Shijak; në kamionin që ai drejtonte u gjetën 3,300 palë veshje pa dokumentacion shoqërues, të dyshuara si mall i kontrabanduar. Në rastin tjetër është nisur procedimi penal për Sh. D., 54 vjeç, banues në Rrogozhinë, pasi në kamionçinën e tij u zbuluan qindra litra pije alkoolike, përfshirë 86 shishe, gjithashtu pa fatura origjine. Kontrollimet ishin të bazuara në analizën e riskut dhe informacione operative të intensifikuara në hyrje-dalje të vendit.
Mallrat e sekuestruara dhe materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme. Autoritetet theksuan se veprimet synojnë parandalimin e paligjshmërisë dhe garantimin e qarkullimit të sigurt të qytetarëve dhe të mallrave.
Sipas shqiptarja, hetimet vazhdojnë për verifikimin e origjinës së ngarkesave dhe për sqarimin e rrethanave që lidhen me këto dy ngjarje; personi i arrestuar do t’i nënshtrohet procedurave ligjore të mëtejshme.
