Ekspozita “Dior: Artizanati i Modës” në Atlanta Shfaq Proçesin e Krijimit të Haute Couture
Ekspozita e parë e Dior në Juglindje të SHBA zbulon sekretet e krijimit në atelier.
Ekspozitat e modës shpesh fokusohen tek pasioni dhe inspirimi pas një koleksioni, por “Dior: Artizanati i Modës,” që po zhvillohet në SCAD FASH Museum of Fashion + Film në Atlanta, sjell në vëmendje realitetin e krijimit të modës së lartë. Kjo është ekspozita e parë që shtëpia e modës Dior realizon në Juglindjen e Shteteve të Bashkuara, duke prezantuar gati 100 krijime haute couture. Ajo dallohet për përqendrimin e saj në proçesin krijues: skicimet, mockup-et prej muslini dhe tabelat e frymëzimit që drejtojnë dizajnin final.
Ekspozita ndjek punën e Christian Dior dhe pasardhësve të tij si Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri dhe Jonathan Anderson, duke treguar se si është ndërtuar miti Dior si në atelier, ashtu edhe në pasarelë. Ky fokus është mjaft i përshtatshëm për një institucion edukativ me një shkollë mode, dhe gjithashtu përkon me vizionin e tanishëm të Dior. Anderson, pasi prezantoi koleksionin e tij të couture në Paris, theksoi rëndësinë e të bërit të dukshëm proçesin dhe mjeshtërinë për publikun më të gjerë.
Ekspozita është ndarë në shtatë seksione tematike, ku më interesanti është dhoma e Atelierit. Këtu, prototipet prej muslini të bardhë nga epokat e Galliano, Chiuri dhe Simons, janë të shënuara me komente për ndryshimet e modelit dhe pozicionimin e materialeve. Ekspozita përfshin gjithashtu inspirimet artistike, momente të paharrueshme të pasarelës, dhe aksesorë që krijojnë një pasqyrim të shtëpisë Dior si një markë trashëgimie që vazhdon të ketë ndikim sot.
Ekspozita fokuson pjesë nga prezantimet më të njohura të pasarelës të Dior dhe paraqitjet e tij në tapetin e kuq, duke krijuar një spektakël. Vepra të veçanta përfshijnë veshje nga Galliano dhe Simons, si dhe krijimet e fundit të Chiuri-shit që janë parë në personazhe si Elle Fanning dhe Natalie Portman. Kjo ekspozitë sjell në dritë faktin se identiteti i shtëpisë Dior është formuar përmes vijueshmërisë dhe bashkëpunimit të shumë artizanëve, duke mbajtur magjinë e saj përjetësisht të freskët.
“Dior: Artizanati i Modës” është e hapur deri më 23 gusht në SCAD FASH Museum of Fashion + Film në Atlanta.
