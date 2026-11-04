EloElo mbledh 80 milionë dollarë nga NBCUniversal për tregun e mikrodramave në Indi
Platforma Story TV, me mbi 33 milionë përdorues aktivë, e çon financimin total të kompanisë në 130 milionë dollarë dhe vlerësimin në 500 milionë dollarë, ndërsa serialet e shkurtra vertikale po rriten me shpejtësi në Indi.
Kompania indiane EloElo ka mbledhur 80 milionë dollarë në një raund financimi të Serisë C nga Hornbill Capital dhe NBCUniversal, siç njofton TechCrunch. Me këtë raund, financimi i përgjithshëm i kompanisë arrin në 130 milionë dollarë, ndërsa vlerësimi i saj shkon në 500 milionë dollarë.
Produkti kryesor i kompanisë, Story TV, është ndër aplikacionet më të mëdha të mikrodramave në Indi, me mbi 33 milionë përdorues aktivë sipas analistëve, në një treg ku më shumë se 118 milionë njerëz shohin mikrodramë çdo muaj. Platforma u themelua në vitin 2020 nga Saurabh Pandey, ish-drejtues në Flipkart, ka një katalog me mbi 5.000 tituj në gjashtë gjuhë dhe, sipas Pandey, përdoruesit kalojnë mesatarisht 95 minuta në ditë në aplikacion, në disa sesione.
Analistët presin që industria e mikrodramave në Indi të kalojë 3 deri në 4 miliardë dollarë të ardhura vjetore deri në vitin 2030, por monetizimi mbetet sfidë: sipas firmës analitike Redseer, më shumë se 40 milionë njerëz kanë paguar të paktën një herë për mikrodramë, por vetëm 15 deri në 17 milionë paguajnë çdo muaj, ndërsa një anketë e Ormax Media tregon se 72% e shikuesve nuk kanë paguar kurrë.
EloElo po investon edhe në inteligjencën artificiale përmes platformës së saj Dolphin AI, e nisur si mjet i brendshëm për krijimin e videove dhe që tani planifikohet të hapet për përdoruesit. Kompania ka edhe aplikacionin e mësimit me video vertikale Master dhe shoqëruesin me AI Voxy AI, me mbi 40 milionë përdorues mujorë në të gjitha aplikacionet; ajo ka 240 punonjës dhe do ta zgjerojë ekipin e kërkimit në inteligjencë artificiale, ndërsa një pjesë të kapitalit do ta përdorë për tituj të rinj origjinalë. Në raund morën pjesë edhe MIT Investment Co. dhe investitorët ekzistues Play Ventures, Kalaari Capital, Waterbridge Ventures dhe Griffin Gaming Partners.
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