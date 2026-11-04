Marrëveshjet e AMD me OpenAI dhe Meta sjellin ngarkesë tremujore prej 1.07 miliardë dollarësh
Warrant-et për dy klientët e mëdhenj të AI i kushtuan prodhuesit të çipave 66 centë për aksion në tremujorin e tretë dhe rrezikojnë të hollojnë aksionarët ekzistues.
Siç njofton Reuters, strategjia e AMD-së për t’u ofruar aksione në suksesin e saj të ardhshëm klientëve të mëdhenj të inteligjencës artificiale, OpenAI dhe Meta Platforms, në këmbim të angazhimeve të mëdha për blerjen e çipave, ka filluar të lërë një gjurmë të konsiderueshme në fitimet e kompanisë. Të martën, AMD tha se kishte regjistruar një ngarkesë jo-monetare prej 1.07 miliardë dollarësh, ose 66 centë për aksion, në tremujorin e tretë të përfunduar më 26 shtator, për të llogaritur këto warrant-e, ndërsa dërgesat sipas marrëveshjeve kanë filluar të rriten.
Në shkurt, AMD ra dakord t’i shiste Meta-s deri në 60 miliardë dollarë çipa të inteligjencës artificiale gjatë pesë vjetëve, duke i dhënë Meta-s warrant-e që mund t’i mundësojnë asaj të blejë deri në 10% të AMD-së nëse përmbush disa etapa të caktuara. Një marrëveshje e ngjashme me OpenAI-n, e arritur vitin e kaluar, i jep OpenAI-t opsionin të blejë deri në rreth 10% të AMD-së. Warrant-i i OpenAI-t përfshin pragje të lidhura me çmimin e aksioneve të AMD-së, ndërsa warrant-i i Meta-s nuk i përfshin ato.
Warrant-et rrezikojnë t’i hollojnë aksionarët e AMD-së: OpenAI dhe Meta mund të zotërojnë një pjesë të madhe të kompanisë për vetëm një cent për aksion, nëse warrant-et u jepen plotësisht dhe ushtrohen, ndërsa vlera e tyre përfundimtare varet nga çmimi i aksioneve të AMD-së në momentin e ushtrimit. Drejtoresha financiare e AMD-së, Jean Hu, tha se warrant-et do të fillojnë t’i hollojnë aksionarët sapo OpenAI dhe Meta të përmbushin kushtet e përfitimit dhe të ushtrimit, përfshirë kërkesat për dërgesat dhe kërkesa të tjera tregtare, dhe se AMD pret të japë më shumë orientime në vitin 2027 se kur mund të përmbushen këto kushte.
Megjithatë, AMD parashikoi një rritje për vitin 2027 më të shpejtë sesa pritej, falë shitjeve në rritje të qendrave të të dhënave, çka i çoi aksionet e saj 8% më lart në tregtimin pas orarit zyrtar dhe ngriti edhe aksionet e Intel, Nvidia dhe Broadcom. Analisti kryesor i TECHnalysis Research, Bob O’Donnell, tha se nxitjet kanë luajtur një rol në disa shitje, por se çështja më e madhe është kërkesa e akumuluar për një alternativë serioze ndaj Nvidia-s, dhe se produktet e AMD-së tani po konkurrojnë për raportin çmim-performancë.
AMD ka arritur gjithashtu një marrëveshje për blerjen e çipave me Anthropic, por ajo marrëveshje përfshinte një angazhim të AMD-së për të investuar në Anthropic. Marrëveshje të ngjashme të lidhura me kapitalin janë parë edhe te kompani të tjera: Cerebras i dha OpenAI-t warrant-e kundrejt një angazhimi prej 20 miliardë dollarësh; Marvell i lëshoi warrant-e Google-it të Alphabet, duke i dhënë Google-it të drejtën të blejë një pjesëmarrje të mundshme prej 12.2 miliardë dollarësh; dhe Qualcomm i dha Amazon-it warrant-e në një marrëveshje prej 60 miliardë dollarësh për çipat e tij të inteligjencës artificiale për qendrat e të dhënave.
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