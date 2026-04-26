Emiratet e Bashkuara Arabe dhe SHBA diskutojnë sigurinë rajonale pas sulmeve me raketa
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, ku në fokus kanë qenë zhvillimet e fundit në rajon.
Sipas një deklarate zyrtare nga Emiratet e Bashkuara Arabe, dy zyrtarët kanë shqyrtuar pasojat e sulmeve me raketa të atribuuara Iranit, të cilat thuhet se kanë në shënjestër Emiratet dhe vende të tjera, si dhe ndikimin e tyre në paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, furnizimin me energji dhe stabilitetin ekonomik global.
Gjatë bisedës, Abdullah bin Zayed Al Nahyan shprehu vlerësimin për mbështetjen dhe solidaritetin e plotë të Shteteve të Bashkuara ndaj Emirateve.
Të dyja palët diskutuan gjithashtu mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dhe veprimin kolektiv, me synim arritjen e një paqeje dhe sigurie të qëndrueshme në rajon, si dhe përballimin e sfidave aktuale.
