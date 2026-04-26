🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 26 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▲0%
ARI 4,741 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
₿ CRYPTO
BTC $78,259 ▲ +0.97% ETH $2,367 ▲ +2.23% XRP $1.4293 ▲ +0.49% SOL $86.8900 ▲ +0.98%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▲0 % ARI 4,741 ▲0 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▲0 % ARI 4,741 ▲0 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Breaking
Bashkëpunimi ushtarak Kosovë-Shqipëri-Kroaci, Vuçiq nën hijen e fantazmës së rrethimit Për 15 muaj, 52 ankesa nga pacientët në Odën e Mjekëve Shumë zhurmë për asgjë… Milan dhe Juventus ndajnë pikët, në një ndeshje të mërzitshme Milan dhe Juventus nuk “ndezin”, barazim pa gola në Serie A (VIDEO) Vrasja e trefishtë në Gjilan, të dyshuarit ende në arrati, IPK-ja duke hetuar zyrtarët policor
Menu
Bota

Emiratet e Bashkuara Arabe dhe SHBA diskutojnë sigurinë rajonale pas sulmeve me raketa

· 1 min lexim

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Sekretarin

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, ku në fokus kanë qenë zhvillimet e fundit në rajon.

Sipas një deklarate zyrtare nga Emiratet e Bashkuara Arabe, dy zyrtarët kanë shqyrtuar pasojat e sulmeve me raketa të atribuuara Iranit, të cilat thuhet se kanë në shënjestër Emiratet dhe vende të tjera, si dhe ndikimin e tyre në paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, furnizimin me energji dhe stabilitetin ekonomik global.

Gjatë bisedës, Abdullah bin Zayed Al Nahyan shprehu vlerësimin për mbështetjen dhe solidaritetin e plotë të Shteteve të Bashkuara ndaj Emirateve.

Të dyja palët diskutuan gjithashtu mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dhe veprimin kolektiv, me synim arritjen e një paqeje dhe sigurie të qëndrueshme në rajon, si dhe përballimin e sfidave aktuale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

