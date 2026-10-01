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Kosova

Enver Hoxhaj lëshon mbledhjen e Komisionit për Arsim, kërkon ndryshimin e ligjit për Specialen

Kreu i komisionit, deputet i PDK-së, tha se vendimi vjen pas qëndrimit të Grupit Parlamentar të partisë për të bojkotuar komisionet derisa Qeveria të procedojë amendimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara

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Kryetari i Komisionit për Arsim dhe Shkencë, deputeti i PDK-së Enver Hoxhaj, ka lëshuar sot mbledhjen e këtij komisioni, pas vendimit të Grupit Parlamentar të PDK-së për të mos marrë pjesë në komisione derisa Qeveria ta procedojë në Kuvend propozimin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, raporton EO, transmeton Klan Kosova.

Para largimit, Hoxhaj ka ftuar subjektet politike që ta amandamentojnë ligjin për Gjykatën Speciale, ndërsa ka lënë anëtarët e tjerë të vazhdojnë mbledhjen. “Unë nuk do të propozoj asgjë për fushëveprimin e komisionit. Kam dashur të jem fer me juve dhe konkret vetëm se i takon kushtëzimit të komisionit. Unë e lëshoj këtë mbledhje. I ftoj kolegët dhe të gjitha subjektet politike që ta amandamentojnë ligjin për Gjykatën Speciale. Kolegët e tjerë çfarëdo që keni prej sugjerimeve sa i takon fushëveprimit të këtij komisioni besoj që mund t’i vazhdoni”, tha ai.

Pas largimit të Hoxhajt, drejtimin e mbledhjes e mori nënkryetarja e komisionit, Arjeta Fejza, e cila tha se komisioni nuk ndodhet në rrethana normale për të funksionuar. “Sa i përket çështjes së ligjit, tashmë ka një diskutim i cili është duke u bërë nga subjektet politike, ka një qëndrim edhe të ministrisë dhe të kryeministrit në këtë proces… Uroj që sa më shpejt të konsolidohen të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës”, tha ajo. Pavarësisht largimit të Hoxhajt, anëtarët e pranishëm të komisionit votuan unanimisht për konstituimin dhe fushëveprimtarinë e tij.

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