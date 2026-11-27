Era e fortë rrëzon depozitën 5 tonëshe nga taraca e një pallati 8-katësh në Fier (VIDEO)
Një depozitë uji me kapacitet 5 tonë është rrëzuar nga taraca e një pallati 8-katësh në lagjen “Apollonia” të Fierit, si pasojë e erës së fortë gjatë mbrëmjes së djeshme.
Fatmirësisht, në momentin e ngjarjes nuk ka pasur persona në afërsi, duke shmangur kështu pasojat në njerëz.
Pas incidentit, Policia Bashkiake ka nisur monitorimin e situatës, ndërsa po koordinon punën me Ndërmarrjen e Gjelbërimit dhe Parqeve pranë Bashkisë Fier për largimin e depozitës.
Depozita e ujit, e cila për shkak të peshës dhe lartësisë nga ku është rrëzuar përbënte rrezik për kalimtarët, pritet të largohet nga zona me ndërhyrjen e strukturave bashkiake.
Ngjarja vjen në një kohë kur vendi po përballet me mot të paqëndrueshëm dhe erëra të forta, të cilat kanë shkaktuar probleme edhe në zona të tjera.
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