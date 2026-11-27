GREQI – Roja bregdetare shpëton mbi 280 emigrantë pranë Kretës dhe Gavdos
Emigrantët u transportuan në porte të ndryshme në jug të Kretës.
Në operacionet e shpëtimit u përdorën edhe dronët e Frontex-it, të cilët ndihmuan në lokalizimin e disa mjeteve lundruese në det të hapur.
Numri i emigrantëve që tentojnë të kalojnë nga brigjet e Libisë drejt Kretës, përmes rrugës së Mesdheut Lindor, po vjen duke u rritur. Qyteti portual libian i Tobrukut konsiderohet një nga pikat kryesore të nisjes së këtyre udhëtimeve drejt Evropës.
Ministri grek i Migracionit, Thanos Plevris, ka deklaruar se më shumë se gjysmë milioni persona thuhet se po përgatiten të nisen drejt Evropës nga kjo zonë.
Të dhënat tregojnë se numri i emigrantëve që kanë mbërritur në këtë pjesë të Greqisë ka tejkaluar tashmë nivelin e vitit 2025. Sipas Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), nga fillimi i këtij viti deri më 22 nëntor janë regjistruar afro 25 mijë mbërritje.
Kalimi i Mesdheut mbetet një udhëtim me rrezik të lartë për emigrantët. Ndryshimet e papritura të motit, defektet e motorëve dhe përdorimi i mjeteve lundruese të vjetra e të pajisura dobët përbëjnë kërcënime serioze për jetën e personave në bord./ /Ad.Ab./ a.jor.
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