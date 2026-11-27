Ushtarë nga SHBA në Tiranë, stërvitje me forcat shqiptare për reagimin ndaj kërcënimeve kimike
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka njoftuar zhvillimin e një stërvitjeje të përbashkët mes ushtarëve dhe pjesëtarëve të forcave ajrore të Gardës Kombëtare të Nju Xhersit dhe homologëve të tyre nga Forcat e Armatosura të Shqipërisë.
Sipas njoftimit të ambasadës, stërvitja kishte në fokus përmirësimin e aftësive për reagimin ndaj kërcënimeve kimike, biologjike dhe bërthamore.
Ambasada thekson se SHBA-të dhe Garda Kombëtare e Nju Xhersit e vlerësojnë bashkëpunimin me Shqipërinë si partnere dhe aleate në NATO.
“Më të fortë dhe më të sigurt së bashku”, thuhet në postimin e ambasadës.
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