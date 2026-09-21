Erdogan pret në takim kryeministrin Kurti në Nju Jork
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në një takim dypalësh nga presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, gjatë qëndrimit të tyre në Nju Jork.
Takimi mes dy liderëve u zhvillua në kuadër të punimeve të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku po marrin pjesë krerë shtetesh e qeverish nga e gjithë bota.
Bisedimet u zhvilluan në ambientet e godinës së njohur si “Turkevi” (Shtëpia Turke) në Nju Jork.
Sipas raportimeve, takimi ka qenë i mbyllur, pa praninë e mediave, dhe nuk janë dhënë detaje zyrtare mbi temat e bisedës.
Burimi: Klan Kosova
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