EuroLeague: Olympiacos shkatërron Dubain 101-72, Vezenkov hyn në histori
Kuqebardhët u rikthyen te fitoret në Sunel Arena me 28 pikët e Evan Fournier, ndërsa Sasha Vezenkov u bë shënuesi më i mirë në historinë e Olympiacos në EuroLeague, duke kaluar Vassilis Spanoulis
Olympiacos u rikthye te fitoret në EuroLeague me një shfaqje force, duke mundur Dubain 101-72 në Sunel Arena, në ndeshjen e raundit të 11-të. Siç njofton Protothema, kuqebardhët nuk i lanë asnjë hapësirë reagimi kundërshtarit: e mbyllën pjesën e parë në avantazh 57-43, pas një periudhe të parë 25-18, dhe në periudhën e tretë e thelluan diferencën në 88-56, duke e mbyllur praktikisht ndeshjen përpara kohe.
Protagonisti kryesor i sulmit ishte Evan Fournier me 28 pikë, me 5 nga 7 gjuajtje për tri pikë dhe pesë asistime, ndërsa mbrëmja ishte historike për Sasha Vezenkov: me paraqitjen e tij ndaj Dubait, ai u bë shënuesi më i mirë në historinë e Olympiacos në EuroLeague, duke lënë pas legjendën Vassilis Spanoulis. Për Dubain, shënuesi më i mirë ishte Dwayne Bacon me 20 pikë.
Fitorja vjen një javë pas paraqitjes zhgënjyese të Olympiacos ndaj Crvena Zvezdës në të njëjtën arenë dhe e mban ekipin grek në zonën e kreut të renditjes së EuroLeague-s.
Në ndeshjet e tjera të raundit të 11-të, sipas përmbledhjes së Protothema-s, Real Madrid mundi Crvena Zvezdën 105-84 në Madrid, Maccabi Tel Aviv fitoi derbin izraelit ndaj Hapoel Tel Aviv 80-73, Valencia u imponua ndaj Bayern Munich 102-87, ndërsa Zalgiris Kaunas fitoi në transfertë ndaj Armani Milan 86-83, me Jonas Valanciunas që shënoi 17 pikë dhe kapi 20 kërcime.
Të premten, në vazhdim të raundit, Panathinaikos pret Barcelonën në Athinë, në derbin tjetër të madh të javës për basketbollin grek.
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