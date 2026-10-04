«Fatherland» i Pawel Pawlikowski bën premierën në Nju Jork: kandidati i Polonisë për Oscar 2027
«Fatherland» i Pawel Pawlikowski-t, kandidatura zyrtare e Polonisë për çmimin e Filmit më të Mirë Ndërkombëtar në ceremoninë e 99-të të Oscars, bën sot premierën në Nju Jork si pjesë e programit Main Slate të edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork, siç njofton faqja zyrtare e festivalit. Shfaqjet vijojnë edhe më 5, 6 dhe 7 tetor në sallat e Film at Lincoln Center, ndërsa hapja teatrore në Amerikë është caktuar për 23 tetor në Film Forum, sipas BroadwayWorld.
Drama bardhezi prej 82 minutash, me fotografi të Łukasz Żal-it, e ndjek shkrimtarin fitues të Nobelit Thomas Mann (Hanns Zischler) dhe vajzën e tij Erika (Sandra Hüller) në një udhëtim imagjinar të vitit 1949 nëpër një Gjermani të shkatërruar nga lufta, të ndarë mes dy blloqeve që e kërkojnë Mann-in si të tyren. Në qendër të filmit janë tensionet familjare babë-bijë dhe mohimi i një vendi që sapo ka dalë nga shkatërrimi, por ende nuk përballet me fajësinë e vet.
Pawlikowski e fitoi çmimin e Regjisorit më të Mirë në Festivalin e Kanës 2026 për këtë film (ex aequo me Javier Calvo-n dhe Javier Ambrossi-n për «La Bola Negra», sipas Screen Daily), duke e mbyllur kështu trilogjinë e tij historike pas «Ida»-së (fituesja e Oscar-it 2014) dhe «Cold War» (me tri nominime Oscar në 2018). Kritikët e kanë quajtur «një perlë të prerë përsosmërisht», me lëvdata për fotografinë bardhezi dhe interpretimin e përmbajtur të Hüller-it.
Polonia e ka dërguar Pawlikowski-n në garën e Oscar-it për herë të tretë, pas dy përvojave të mëparshme. Me premiera tashmë në Kanë, Telluride dhe tani Nju Jork — si dhe shpërndarjen amerikane nga MUBI — «Fatherland» hyn në sezonin e çmimeve si një nga favoritët e hershëm për listën e ngushtë të filmit ndërkombëtar, që shpallet në ceremoninë e 14 marsit 2027.
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