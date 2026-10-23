Festivali i Filmit i Inverness-it shpall programin e edicionit të 24-t: hapet me «Ink» të Danny Boyle, në program edhe fituesi i Palmës së Artë «Fjord»
Edicioni i 24-t i Festivalit të Filmit të Inverness-it mbahet nga 13 deri më 19 nëntor në Eden Court: hapet me «Ink» të Danny Boyle dhe mbyllet me «The Debut» të Jesse Eisenberg, ndërsa në parashfaqje vjen «Fjord» i Cristian Mungiu, fitues i Palmës së Artë në Kanë.
Festivali i Filmit i Inverness-it ka shpallur programin e edicionit të tij të 24-t, që do të mbahet nga 13 deri më 19 nëntor në Skoci, me një përzgjedhje që shtrihet nga kinemaja ndërkombëtare te prodhimet skoceze, siç njofton Movie Marker. Festivali zhvillohet në qendrën Eden Court dhe mbështetet nga Screen Scotland, ndërsa biletat për edicionin e këtij viti janë tashmë në shitje.
Si pjesë e festimeve për 50-vjetorin e Eden Court, festivali këtë vit e nxjerr kinemanë jashtë sallave të zakonshme me nismën “IFF: On Location”: tre filma klasikë do të shfaqen në vende të veçanta të qytetit — «Ghostbusters» në Bibliotekën e Inverness-it, «Kidnapped» në qendrën e vizitorëve të fushëbetejës së Culloden-it dhe «Little Shop of Horrors» në Kopshtet Botanike të Inverness-it.
Festivali hapet zyrtarisht me «Ink», filmin e ri të Danny Boyle për marrjen e gazetës The Sun nga Rupert Murdoch, me Jack O’Connell, Guy Pearce dhe Claire Foy në kast. Mbyllja i takon «The Debut» të Jesse Eisenberg, një letër dashurie komike e prekëse për teatrin komunitar, me Julianne Moore, Paul Giamatti, vetë Eisenberg dhe Halle Bailey.
Ndër titujt në parashfaqje spikat «Fjord», filmi më i ri i regjisorit rumun Cristian Mungiu dhe fitues i Palmës së Artë në Festivalin e Kanës të këtij viti: drama gjyqësore me Renate Reinsve, Sebastian Stan dhe Lisa Carlehed përqendrohet te një dilemë e thellë morale. Në program është edhe «Prima Facie», përshtatja e dramës së Suzie Miller, me Cynthia Erivo, e nominuar për Oscar, në rolin e një avokateje të suksesshme.
“Ka shumë në programin e këtij viti që do të nxisë biseda, nga filmat që trajtojnë konfliktin, politikën dhe klimën, te historitë që eksplorojnë identitetin, përkatësinë dhe lidhjet që na bashkojnë”, tha drejtori i festivalit, Paul MacDonald-Taylor. Sipas tij, me rastin e 50-vjetorit të Eden Court, kinemaja do të dalë përtej ekraneve të zakonshme me tre filma klasikë në vende të veçanta nëpër Inverness.
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