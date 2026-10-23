«Klara and the Sun» del sot në kinema: Jenna Ortega si robotja optimiste e Taika Waititi-t, por kritika e pret ftohtë
Filmi fantastiko-shkencor «Klara and the Sun» del sot, 23 tetor, në kinematë e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe, i shpërndarë nga Sony Pictures Releasing — siç njofton USA TODAY, data e daljes shënon kulmin e një rruge që nisi me premierën botërore më 15 tetor në Festivalin e Filmit BFI të Londrës. Regjinë e ka Taika Waititi, i cili e ka shkruar skenarin bashkë me Dahvi Waller, ndërsa filmi bazohet në romanin e vitit 2021 të nobelistit Kazuo Ishiguro, i cili është edhe producent ekzekutiv i filmit.
Në të ardhmen distopike të filmit, androidët realistë të quajtur «Artificial Friends» blihen si shoqërues për fëmijët. Klara (Jenna Ortega), një modele e vjetëruar e këtyre androidëve, merret në shtëpi nga Chrissie (Amy Adams) për t’i bërë shoqëri vajzës së saj të sëmurë Josie (Mia Tharia). Në kast janë edhe Aran Murphy, Steve Buscemi dhe Natasha Lyonne, ndërsa filmi zgjat 1 orë e 56 minuta dhe mban kategorizimin PG-13.
Ortega, 24 vjeç, e xhiroi filmin midis sezoneve të «Wednesday» dhe thotë se roli ishte rifreskues dhe krejt i ndryshëm nga Wednesday Addams: ndryshe nga personazhi i saj i errët e cinik, Klara dëshiron me dëshpërim të shohë të mirën në gjithçka. «Është e rëndësishme të jesh kureshtar dhe i emocionuar për mjedisin tënd — duhet të kujtohesh të emocionohesh për gjërat», thotë aktorja, duke shpjeguar se optimizmi i Klarës i ngjan edhe asaj vetë jashtë ekranit.
Disa fansa të librit e kundërshtuan tonin komik të trailer-it, duke e parë si të papërshtatshëm për natyrën meditative të romanit, por Waititi përgjigjet se Ishiguro vetë e inkurajoi të merrte liri krijuese: autori i tha se libri dhe filmi janë dy gjëra krejt të ndryshme dhe se besnikëria e tepruar ndaj tekstit mund ta dëmtonte filmin. Regjisori shprehu edhe shqetësimin se inteligjenca artificiale po rrezikon vende pune në industri, ndërsa Ortega mbetet optimiste: «Në fund, të gjithë kërkojnë më shumë autenticitet — dhe atë do ta gjesh te njerëzit, jo te kompjuteri».
Pritja e kritikës, megjithatë, ka qenë e ftohtë. Siç raporton Enstarz, në kontrollin e 22 tetorit filmi qëndronte në 26% vlerësime pozitive në Rotten Tomatoes, ndërsa të dhënat më të fundit të 23 tetorit e tregojnë në 24% nga 51 kritika, me 30 nga 100 në Metacritic; Peter Bradshaw i «The Guardian» e quajti filmin «një rrëmujë sentimentale». Parashikimet e industrisë e vendosin fundjavën e hapjes në vetëm rreth 2 milionë dollarë nga 850 kinema — një nisje shumë më e ngushtë se plani fillestar për më shumë se 2.000 salla.
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