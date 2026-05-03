Fier — Arrestohet 50-vjeçari i dënuar për kultivim të bimëve narkotike
Policia e Fierit ka vënë në pranga një 50-vjeçar të shpallur në kërkim, pasi rezultonte i dënuar me 2 vite e 8 muaj burg për kultivim të bimëve narkotike.
Në vijim të kontrolleve për personat në kërkim, raporton shqiptarja, u arrestua Sabri Sakutaj, 50 vjeç, banues në fshatin Dërmenas të Fierit. Shtetasi është dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier me 2 vite e 8 muaj burg për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, të parashikuar në nenin 284/1 të Kodit Penal.
Policia njoftoi se arrestimi u realizua bazuar në informacionet operative dhe në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.
Çdo person prezumohet i pafajshëm deri sa të vërtetohet fajësia e tij me vendim të formës së prerë, sipas shqiptarja.
