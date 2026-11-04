Filipçe kërkon dorëheqjen e guvernatorit Sllaveski për skandalin e Alta Bankës
Kreu i LSDM-së tha se guvernatori nuk mund t'i shesë vetë aksionet e bankës dhe e akuzoi se po nxiton për ta mbyllur çështjen
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, kërkoi sot dorëheqjen e guvernatorit të Bankës Popullore, Trajko Sllaveski, për zhvillimet rreth Alta Bankës së Manastirit, siç njofton Fokus nga konferenca për shtyp e mbajtur sot. Sipas Filipçes, përgjegjësinë më të madhe për rrëmujën para bankomatëve të Alta Bankës e mban guvernatori, sepse, sipas tij, ai lejoi hyrjen e Alta Bankës së Beogradit në Maqedoni.
Filipçe tha, siç njofton Fokus, se banka për pesë-gjashtë vjet e ka rritur aktivën 11 herë, rritje që ai e quajti jashtëzakonisht të pazakontë për sektorin bankar. Sipas tij, kjo ngre pyetje serioze për origjinën e kapitalit, veçanërisht kur, siç tha ai, ka dyshime për lidhje të mundshme me krim, korrupsion dhe kontrabandë droge.
Sipas Filipçes, guvernatori ka deklaruar se nuk e njihte pronarin e bankës, por, sipas kreut të LSDM-së, ai kishte detyrim të dinte kush është pronari, me çfarë njeriu ka punë dhe cili është reputacioni i tij. Për zhvillimet me bankën, sipas LSDM-së, përgjegjësi mban edhe kryeministri Hristijan Mickoski.
Filipçe tha gjithashtu se guvernatori njofton shitje të aksioneve, por, sipas tij, as ai dhe as Banka Popullore nuk mund t’i shesin ato vetë. Siç shpjegoi ai, vendimin duhet ta marrë Agjencia e Sigurimit të Depozitave e Serbisë, e cila administron procedurën e falimentimit të Alta Bankës në Beograd, ndërsa mjetet nga shitja hyjnë në masën e falimentimit, ndaj, sipas tij, procesi nuk mund të përfundojë për dhjetë ditë, siç e njofton guvernatori.
LSDM-ja, siç njofton Fokus, pyet nëse ka pasur takime mes guvernatorit Sllaveski dhe Davor Macurës, nëse ka pasur takime ku ka marrë pjesë edhe kryeministri Mickoski dhe nëse Macura ka ardhur në Maqedoni me aeroplan privat të shtrenjtë për të marrë pjesë në të tilla takime.
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