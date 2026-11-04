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Maqedonia e Veriut

Tragjedi në Bogdanci: dy të rinj gjenden pa jetë, njëri brenda automjetit të djegur

Njëri nga viktimat është identifikuar paraprakisht si 21-vjeçari V.G. nga Bogdanci, ndërsa identiteti i personit të dytë ende po përcaktohet; trupat u dërguan për autopsi

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Dy trupa pa shenja jete u gjetën në dhe pranë një automjeti të djegur, te vendi i quajtur “Içeva Çeshma” në Gorno Sello të Bogdancit, siç njofton Fokus. Njëri nga trupat u gjet pranë automjetit, ndërsa tjetri brenda tij.

Sipas informacioneve të MPB-së, rasti u raportua më 3 nëntor në orën 18:40, kur T.K. nga Bogdanci njoftoi policinë se kishte vënë re një automjet të parkuar të djegur dhe një trup pa jetë pranë tij. Policët nga Gjevgjelia dolën menjëherë në vendngjarje dhe e gjetën V.G.-në pa shenja jete pranë automjetit.

Ekipi i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore i Spitalit të Përgjithshëm të Gjevgjelisë konstatoi vdekjen, ndërsa pasi zjarrfikësit lokalizuan zjarrin, brenda automjetit u gjet edhe një person i dytë pa shenja jete.

Sipas informacioneve jozyrtare, njëri nga personat është identifikuar si V.G. (21) nga Bogdanci, ndërsa identiteti i personit të dytë ende po përcaktohet. Prokurori kujdestar i Prokurorisë Themelore Publike të Gjevgjelisë bëri këqyrjen e vendngjarjes dhe, me urdhër të prokurorit, trupat u dërguan për autopsi, për përcaktimin e saktë të identitetit dhe shkaqeve të vdekjes. Policia po merr masa për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.

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