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Maqedonia e Veriut

Filipçe: SDSM dorëzon në Kuvend projektligjin për mbështetje financiare direkte për bujqit — 8 denarë për kilogram rrush, 10 për speca dhe oriz

· 3 min lexim
Foto: centar.mk

Pas takimeve me qindra bujq anembanë shtetit dhe mbi bazën e nevojave të tyre reale, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë (SDSM) dorëzoi në Kuvend një Projektligj për mbështetje financiare direkte për bujqit më të goditur, njoftoi kryetari i SDSM-së, dr. Venko Filipçe.

“Ishim në terren te vreshtarët, blegtorët, qumështorët, orizarët dhe prodhuesit e specave. I dëgjuam problemet e tyre dhe mbi bazën e asaj që u duhet vërtet përgatitëm këtë Projektligj. Kjo është ndihmë konkrete, direkte dhe në kohë”, tha Filipçe.

Projektligji parashikon mbështetje financiare për vreshtarët prej 8 denarë për çdo kilogram rrush të prodhuar dhe të shitur të varieteteve Vranec dhe Kratosija; për vreshtarët që nuk arrijnë ta shesin rrushin parashikohet mbështetje prej 300.000 denarë për hektar vresht të evidentuar. “Një pjesë e vreshtarëve na thonë se subvencioni nuk u bën më punë kur askush nuk ua blen rrushin. Pikërisht prandaj propozojmë dëmshpërblim prej 300.000 denarë për hektar”, theksoi Filipçe.

Për prodhuesit e specave për ajvar parashikohet mbështetje prej 10 denarë për çdo kilogram spec të shitur, plus 200.000 denarë shtesë për hektar sipërfaqe të mbjellë të evidentuar. Prodhuesit e grurit do të marrin 5 denarë për çdo kilogram të prodhuar, pavarësisht nëse gruri është shitur te një blerës i regjistruar apo është depozituar në magazinë të evidentuar. Për blegtorët parashikohet mbështetje prej 8.000 denarë për çdo krerë, për ata që ishin përfshirë në programin e vitit 2025 dhe janë të evidentuar edhe në 2026. Ligji përfshin edhe orizarët, për të cilët propozohet mbështetje prej 10 denarë për çdo kilogram oriz të prodhuar dhe të shitur te blerës i regjistruar në 2026.

Përfitues të mbështetjes financiare do të jenë edhe fermat bujqësore të regjistruara në Regjistrin Unik të fermave bujqësore. “Me këto mjete bujqit do të mund të planifikojnë hapat e ardhshëm dhe prodhimin për vitin 2027. Të gjitha kategoritë janë të përfshira dhe askush nuk do të lihet mënjanë”, theksoi Filipçe.

Ai u bëri thirrje deputetëve të pushtetit ta mbështesin Projektligjin, pasi bëhet fjalë për mbijetesën e mijëra familjeve, jo për dallime politike mes pushtetit dhe opozitës. “Nëse nuk reagojmë menjëherë, bujqit do t’i braktisin arat, dhe shteti do të përballet me ara të shkreta, fshatra dhe qytete të shkreta, mungesë ushqimi vendas dhe import më të shtrenjtë”, paralajmëroi kryetari i SDSM-së.

Burimi: centar.mk

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